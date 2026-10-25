Robaba cables de una antena de telecomunicaciones y lo atraparon

• La investigación permitió identificarlo y ponerlo a disposición de la Justicia

Integrantes de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini esclarecieron un hecho de robo y daño en una antena de telecomunicaciones, ubicada en el sector del basural del barrio Divino Niño de esta ciudad.

El procedimiento se inició este viernes último, alrededor de las 10:25 horas, cuando el personal policial acudió a un requerimiento y se entrevistó con un empleado de la empresa, quien comentó que desconocidos habían dañado el tablero y el medidor eléctrico de la antena.

Con la intervención de la Policía Científica, se realizaron las tareas de constatación, mediante las cuales se observaron daños en los gabinetes de servicio y cortes en distintos cables, incluidos conductores subterráneos.

Durante las diligencias, se secuestró una gorra y se levantaron restos de sangre hallados sobre el alambre de seguridad de la muralla.

El denunciante también aportó un video registrado con su teléfono celular, en el que se observaba a un hombre salir del predio con una remera roja y un short deportivo negro.

A partir de esos datos, efectivos de la subcomisaría y de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial recorrieron la zona y aprehendieron a un hombre que reunía las mismas características a las observadas en las imágenes.

Además hallaron en su poder los cables denunciados como sustraídos y trasladaron al hombre de 32 años a la dependencia policial, donde se inició una causa por el delito de “Robo y daño”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.