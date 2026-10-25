Un niño de 6 años falleció tras ser atropellado por una motocicleta en Pirané

Efectivos de la Comisaria Pirané intervinieron en un siniestro vial donde un niño de 6 años fue colisionado por un motociclista, pese a los esfuerzos del personal de salud la víctima falleció en el hospital local debido a las lesiones que presentaba.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 15:00 horas cuando el personal policial tomo conocimiento del siniestro vial en la Colonia Casco Cue.

Tras las primeras averiguaciones se determinó que un hombre de 25 años al mando de una motocicleta Yamaha XTZ de 250 cilindradas circulaba por el camino vecinal cuando por cuestiones que se tratan de establecer, el motociclista colisionó al niño que se encontraba jugando frente a su vivienda.

El joven cayó de la motocicleta, mientras que al menor lo trasladaron en vehículo particular hasta el hospital local, donde pese a los esfuerzos del equipo médico, debido a sus lesiones el niño falleció.

La situación fue informada al Juez de Turno, Dr. Sergio Cañete, quien ordenó que se realizaran las actuaciones correspondientes

Personal de la Delegación Policía Científica, documento el lugar del hecho.

El hombre fue trasladado hasta la dependencia policial, y se le realizó prueba de alcotest, arrojando resultado positivo, se le notificó situación procesal y quedo alojado en celdas de la Comisaria a disposición de la Justicia.

Mientras que por otra parte el médico de guardia del hospital expidió causal de muerte del niño por “Traumatismo craneoencefálico, paro cardiorrespiratorio, atropello por ciclomotor”.

El cuerpo del menor fue entregado a sus familiares para exequias.







