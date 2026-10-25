“¡San Martín campeón!”: El mensaje del gobernador Insfrán por el título y el ascenso del equipo formoseño

Ganó la final del Federal A en Córdoba y se aseguró su lugar para jugar la próxima temporada en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

El Club San Martín de Formosa se consagró campeón del Federal A al vencer por 2 a 0 a Cipolletti, en una gran final de la categoría disputada en la tarde de este domingo 25 en la cancha de Sportivo Belgrano de Córdoba.

Los goles del equipo formoseño, que dirige Marcelo Rubino, los convirtieron Ricardo Tapia y Dylan Leiva. De esa manera, San Martín logró el ascenso a la Primera Nacional, competencia que jugará por primera vez en su historia.

Tras la hazaña futbolística, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, publicó un mensaje donde expresó sus felicitaciones “a todo el plantel, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas del Club San Martín del barrio San Francisco de la ciudad de Formosa por el ascenso a la Primera Nacional”.

“Este es un logro que llena de orgullo a todo el pueblo formoseño”, acentuó el mandatario, haciéndose eco del histórico acontecimiento protagonizado por el conjunto Franjeado.







