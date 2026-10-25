Detuvieron a un hombre acusado de provocar un incendio intencional en una vivienda

• El sujeto habría amenazado previamente con cometer el ilícito

Policías detuvieron a un hombre, de 58 años, señalado como presunto autor del incendio intencional en una vivienda precaria del Loteo San Marcos, en el Distrito Cinco de esta ciudad.

El procedimiento se concretó luego de las tareas investigativas y la denuncia de la propietaria, quien manifestó que el sujeto la amenazó previamente con incendiar el inmueble.

El sábado último, personal del Cuerpo de Bomberos intervino en el caso, interrumpió el suministro eléctrico y realizó las tareas de extinción, enfriamiento y remoción de materiales para evitar que el fuego se reavivara.

Allí, se registraron daños materiales en una cama, un colchón y otros objetos, sin que se reportaran lesionados.

Tras la inspección, los bomberos determinaron que el hecho presentaba características de intencionalidad.

Asimismo, durante la inspección del sector de la vereda, se observó un bulto conformado por una frazada que contenía prendas de vestir.

De acuerdo con las averiguaciones, en el lugar residía temporalmente un hombre que realizaba tareas de albañilería en una construcción emplazada en el terreno y que, tras mantener una discusión con la propietaria, habría amenazado con incendiar el domicilio.

Horas más tarde, alrededor de las 17:40 del sábado, efectivos policiales que realizaban tareas investigativas localizaron al sospechoso en el sector de ingreso al barrio La Merced.

Tras identificarlo y efectuarle un cacheo preventivo, encontraron entre sus prendas un encendedor y un teléfono celular, elementos que fueron documentados en el procedimiento.

Finalmente, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial donde permanece detenido a disposición de la justicia provincial.







