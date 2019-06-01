Un motociclista perdió el control de su rodado y falleció en el lugar

Ocurrió en inmediaciones de las calles San Vicente de Paul y Nicaragua de la segunda ciudad

Efectivos de la Comisaria Oficial Subinspector Idelfonso Vera, intervinieron ante un siniestro vial ocurrido en el barrio Obrero, donde un hombre, de 28 años falleció luego de perder el control de la motocicleta que conducía.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 18:00 horas, cuando los uniformados verificaron un siniestro vial ocurrido en calle San Vicente de Paul y Nicaragua del barrio mencionado, en la ciudad de Clorinda.

En el lugar los policías observaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica y a unos metros su motocicleta Star Desert TR-5 de 150 cilindradas.

De inmediato se solicitó presencia del personal del Sipec, quien confirmó que la víctima no contaba con signos vitales.

Según las primera averiguaciones, el motociclista circulaba por calle San Vicente de Paul, sentido sur-norte y por circunstancias que son materia de investigación, al llegar a la intersección con la calle Nicaragua, perdió el control de la moto, lo que provocó su caída y deceso en el lugar.

Integrantes de la Delegación Policía Científica, documentaron la escena del hecho y establecieron que el motociclista no llevaba el casco protector colocado.

También en el lugar se hizo presente el médico forense quien estableció que la causal de muerte fue “paro cardiorrespiratorio traumático, y presentaba aliento etílico”

El rodado involucrado fue secuestrado y trasladado hasta la dependencia policial.

Por el hecho, se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Finalizada las diligencias el cuerpo de la víctima, identificada como William Santiago Ortiz, de 28 años, fue entregado a sus familiares para exequias.



