La Policía detuvo a dos sujetos que agredieron a un hombre, provocándole la muerte

La víctima, de 51 años, se encontraba internada en el Hospital Central y falleció después de dos días

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga, del barrio Guadalupe detuvieron a dos sujetos que se encontraban involucrados por ocasionarle lesiones graves a un hombre de 51 años, quien debido a la gravedad falleció.

El lamentable hecho ocurrió el viernes último por la tarde, cuando los policías tomaron conocimiento de que dos sujetos lesionaron a otro, y debido a la gravedad el mismo fue trasladado hasta el Hospital Central, donde permanecía en estado reservado.

De inmediato iniciaron las averiguaciones correspondientes y el sábado por la mañana demoraron a los presuntos autores, en inmediaciones de la torre 113 del barrio Guadalupe, en el lugar personal de Policía Científica documentó la escena del hecho, en donde se habría generado la pelea entre los sujetos.

Luego alrededor de las 03:30 horas de este domingo, se tomó conocimiento que se produjo el fallecimiento de la víctima, un hombre de 51 años, identificado como Javier Campuzano.

Ante esta situación, se informó lo ocurrido al Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 1, desde donde se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente siendo la causa recaratulada como “Homicidio”.

Finalizada las diligencias procesales se hizo entrega del cuerpo de la víctima, a sus familiares para exequias.



