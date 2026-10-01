Un hombre amenazó de muerte a una mujer con un chuchillo y terminó preso

• El caso se produjo en el barrio Don Bosco

Integrantes de la Comisaría Seccional Segunda intervinieron en un hecho de amenazas con arma blanca en contexto de violencia de género, ocurrido en la intersección de las calles Don Bosco y Sarmiento, del barrio Don Bosco de esta ciudad.

La víctima, una mujer de 41 años, denunció que este lunes último, alrededor de las 19:45 horas, estaba en un local comercial cuando llegó un hombre y comenzó a amenazarla de muerte con un arma blanca.

Ante la situación, varios transeúntes intentaron controlar al hombre, que seguía completamente alterado, razón por la cual intervino el personal policial.

Durante el procedimiento, los uniformados identificaron al sospechoso y, al solicitarle que exhiba lo que llevaba en su mochila, encontraron un cuchillo de tamaño mediano, que habría sido utilizado para amenazar a la mujer.

Ante esta situación, los efectivos aprehendieron del hombre que estaba aparentemente alcoholizado y secuestraron el arma blanca.

Finalmente, el hombre fue notificado de su situación legal y quedó alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las actuaciones.

La causa fue caratulada en forma preventiva como “Amenaza con el uso de arma blanca, en contexto de violencia de género”.