Detuvieron a tres hombres por robar cables en los barrios Vial y 7 de Mayo

• Durante los procedimientos se secuestraron cuchillos y hallaron una planta de marihuana

Efectivos policiales esclarecieron un hecho de robo y daño al tendido de cables de fibra óptica de una empresa de telefonía que culminó con la detención de tres hombres y el secuestro de elementos de interés para la investigación.

El primer procedimiento se inició este lunes, alrededor de las 8:35 horas, cuando integrantes de la Subcomisaría República Argentina acudieron a un requerimiento del sistema ECO-911 por daños de cables de fibra óptica frente a una vivienda de la manzana 10, del barrio 7 de Mayo de esta ciudad.

En el lugar, un empleado de la empresa damnificada informó que durante la madrugada se registró una interrupción de los servicios de internet y televisión por cable, por lo que después se constató el corte intencional del tendido.

Ante esta situación, personal de la brigada de investigaciones de la dependencia analizó las imágenes de las cámaras de seguridad aportadas por vecinos e identificó a dos hombres que habrían participado en el hecho.

Con los datos obtenidos, los investigadores intensificaron las recorridas por el sector y detuvieron a uno de los sospechosos, de 33 años, en inmediaciones de la manzana 4 del barrio 7 de Mayo.

Como continuidad de las tareas investigativas, el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 ordenó allanar una vivienda de la manzana 3 del mismo barrio, con la colaboración de efectivos del Destacamento de Desplazamiento Rápido, Policía Científica y otras dependencias del Distrito Cinco.

Durante la requisa, los policías secuestraron dos cuchillos de cocina, restos de cables y materiales aislantes con signos de haber sido incinerados, los que fueron documentados en el marco de la investigación.

También encontraron un plantín de marihuana, que estaba en el patio del inmueble, protegido por un neumático en desuso.

Ante el hallazgo, solicitaron la intervención de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron la prueba química y constataron que se trataba de marihuana.

Por disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, secuestraron la planta en forma preventiva e iniciaron las actuaciones judiciales por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En el marco de estas diligencias, también fue detenido otro hombre que estaba en la vivienda allanada, mientras seguía la búsqueda del segundo sospechoso, identificado en la investigación por el daño al tendido de fibra óptica.

Por otra parte, efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales intervinieron tras recibir un alerta de la línea de emergencias 911 por la presencia de tres personas que cortaban cables en la intersección de las calles Rómulo Amadey y José María Amor, en el barrio Vial de esta ciudad.

Al llegar al lugar, los policías constataron el cableado cortado y abandonado sobre la vereda, además de dos cuchillos tipo cocina que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

A partir de los datos aportados por los vecinos, los investigadores desplegaron un rastrillaje por el sector y localizaron a los tres sospechosos en inmediaciones de las calles Francisco Bosch y la ciclovía, donde presuntamente quemaban los cables sustraídos para extraer el cobre.

Al advertir la presencia policial, dos de ellos se dieron a la fuga, mientras que el tercero, de 24 años, fue aprehendido en el lugar, ya que su vestimenta coincidía con la descripción aportada.

Durante este procedimiento, los auxiliares de la justicia secuestraron restos de cables de cobre quemados, trozos de aluminio, caños plásticos y dos cuchillos tipo cocina.

Las actuaciones procesales contaron con la colaboración de personal de Policía Científica, que documentó los procedimientos y los elementos secuestrados.

El detenido de 24 años fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por el delito de robo, en tanto que los otros presuntos partícipes fueron identificados y se trabaja para aprehenderlos.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia provincial.