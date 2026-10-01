Un conflicto familiar concluyó con un detenido y el secuestro de un rifle

• El sujeto habría efectuado disparos contra una vivienda y provocó daños en las paredes

Integrantes de la policía provincial detuvieron a un hombre y secuestraron un rifle calibre 22, en el marco de una causa judicial por amenaza y abuso de arma de fuego en el paraje San Cayetano.

Días atrás, un hombre efectuó disparos contra una vivienda y provocó daños en la pared, durante un conflicto entre hermanos, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Según las primeras actuaciones, el violento caso no terminó con lesionados y el personal de Policía Científica de la Unidad Regional Siete realizó las pericias y constató cuatro impactos de proyectiles en las paredes del inmueble.

Además, se secuestraron cuatro cartuchos y seis vainas servidas, todos calibre 22.

En el marco de la investigación y en cumplimiento de una orden de allanamiento, el lunes último cerca de las 14:00 horas, efectivos del Puesto de Vigilancia San Cayetano y de la Subcomisaría Lamadrid concretaron la aprehensión del sospechoso.

Durante el procedimiento, en una zona de malezas próxima a la vivienda, los policías hallaron y secuestraron un rifle calibre 22, con su cargador, cinco cartuchos y uno en la recámara.

El detenido fue notificado de su situación legal y alojado en una dependencia policial, mientras que el arma y las municiones quedaron a disposición de la Justicia provincial para las pericias.







