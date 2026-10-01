El Gobierno de Formosa realizó en el barrio El Porvenir una jornada de inclusión y concientización

En el marco del Mes de la Inclusión y de Octubre Rosa, el barrio El Porvenir fue escenario de un encuentro comunitario que reunió a distintas áreas del Ministerio de la Comunidad, junto con organismos provinciales, emprendedoras y vecinos, en una jornada destinada a promover derechos, compartir experiencias y fortalecer las políticas de cuidado y prevención.

La propuesta, denominada “Octubre Rosa Inclusivo”, convocó a equipos de trabajo de diferentes áreas que acercaron a la comunidad sus servicios, actividades y propuestas de participación. Estuvieron presentes la Secretaría de la Mujer, el Instituto IAPA, la Policía Comunitaria y distintas direcciones del Ministerio de la Comunidad.

El subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, Gabriel Alcaraz, explicó que la elección de El Porvenir respondió a la representación y la capacidad de convocatoria que tiene este espacio en el barrio. En ese sentido, destacó la importancia de reunir a los organismos para mostrar el trabajo que desarrollan en el territorio y promover el encuentro entre las instituciones y la comunidad.

“Lo que queremos mostrar es lo que nos diferencia como provincia. Tenemos políticas de inclusión enmarcadas en el Modelo Formoseño, que responden a una planificación estratégica donde la persona es el centro de todas las decisiones políticas y la comunidad organizada es la meta que busca el Gobierno de Formosa”, expresó.

Asimismo, señaló que octubre representa un mes especialmente significativo para visibilizar distintas políticas de cuidado, tanto por las acciones vinculadas a la inclusión de las personas con discapacidad como por el reconocimiento del aporte de las personas mayores a la sociedad yla concientización sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

En esa línea, Alcaraz remarcó el papel de los Espacios de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO), que promueven la vinculación familiar y comunitaria, el desarrollo de capacidades y la articulación entre instituciones y vecinos. También destacó el aporte de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en la primera infancia, mediante propuestas de cuidado, estimulación, alimentación y acompañamiento al desarrollo integral al niño y su familia.

Hábitos saludables para cuidar la salud

La jornada también incluyó propuestas de educación alimentaria y nutricional, con degustaciones y alternativas saludables para incorporar a la alimentación cotidiana. Andrea Salinas, licenciada en Nutrición e integrante del equipo técnico de los espacios ECO, explicó que el objetivo es acercar herramientas prácticas y accesibles para mejorar los hábitos.

“Con pequeños cambios en los hábitos se pueden hacer grandes cosas”, sostuvo, al señalar que, si bien no existe una alimentación específica que garantice la prevención del cáncer de mama, mantener hábitos saludables contribuye a cuidar la salud y reducir riesgos asociados a distintas enfermedades.

Entre las propuestas presentadas se ofrecieron aderezos caseros elaborados con zanahoria, garbanzos y remolacha, acompañados por bastones de zanahoria como alternativa a los productos industrializados. También se compartieron aguas saborizadas con frutas y vegetales, como pepino, zanahoria y naranja.

Salinas destacó que estas preparaciones pueden realizarse fácilmente en los hogares con ingredientes accesibles, y recomendó priorizar el consumo de agua, incorporando opciones naturales para quienes buscan variar los sabores sin recurrir habitualmente a gaseosas o jugos comerciales.

De esta manera, la actividad permitió vincular la concientización sobre el cáncer de mama con la promoción de hábitos cotidianos de cuidado, acercando información y alternativas concretas a las familias.

Compartir saberes y fortalecer vínculos

El encuentro también brindó un espacio para que mujeres emprendedoras de distintos barrios exhibieran y comercializaran sus producciones, además de intercambiar experiencias y dar a conocer el trabajo que realizan de manera colectiva.

Carmen González, integrante de un grupo de emprendedoras del barrio San José Obrero, participó de la jornada con tejidos, vestidos y objetos elaborados a partir de materiales reciclados. El grupo está integrado por más de 20 mujeres que se reúnen semanalmente para confeccionar prendas y desarrollar distintas propuestas de reutilización creativa.

“Para nosotras es lo máximo poder reunirnos en distintos barrios, conocernos, mostrar nuestro trabajo, levantar pedidos y, a la vez, vender”, expresó Carmen, quien también destacó la posibilidad de aprovechar estos espacios para compartir mensajes de concientización sobre el cáncer de mama, una tarea que las mujeres vienen realizando en su propio barrio.

Con tejidos en lana, hilo y macramé, junto con creaciones realizadas a partir de botellas, corchos y otros materiales reutilizables, las emprendedoras pusieron en valor sus conocimientos, la creatividad y el trabajo compartido como herramientas para generar oportunidades y fortalecer la participación comunitaria.

El encuentro en el barrio El Porvenir reflejó así la articulación entre las políticas públicas, la promoción de la salud, la inclusión y el desarrollo comunitario. Una propuesta que, a través de la presencia territorial del Estado provincial y la participación de los vecinos, reafirma la importancia de construir espacios donde el acceso a la información, el cuidado y las oportunidades formen parte de una misma política de comunidad.



