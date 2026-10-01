Tres sujetos atacaron a policías durante una investigación

• Los agresores utilizaron machetes, palos, hierros y escombros

Integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Seccional Séptima sufrieron lesiones tras ser atacados por inadaptados armados con elementos contundentes y armas blancas; mientras realizaban tareas investigativas por un hecho contra la propiedad en el barrio El Porvenir de esta ciudad.

El episodio ocurrió este sábado, alrededor del mediodía, cuando los policías realizaban averiguaciones en inmediaciones de la manzana J del mencionado conglomerado habitacional, por la sustracción de bienes.

En medio de la identificación de un hombre, fueron sorprendidos por otros tres individuos que portaban machetes, palos, hierros y trozos de mampostería, quienes comenzaron a atacarlos en forma violenta.

Durante la agresión, uno de los policías recibió el impacto de un escombro en la rodilla izquierda, mientras que su compañero también resultó lesionado.

Además, los atacantes dañaron dos motocicletas particulares utilizadas por los investigadores, una Honda CG Titán de 125 cilindradas y una Corven Triax.

Después los agresores escaparon del lugar, pero los policías aportaron información sobre sus identidades.

Ante la situación, acudieron integrantes de la Comisaría Seccional Séptima, la Subcomisaría República Argentina y el Comando Radioeléctrico Policial Zona Cinco, con la supervisión de autoridades de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco.

También intervino personal de la Delegación de Policía Científica, que realizó las tareas de documentación y constatación de los daños.

Posteriormente, los dos efectivos heridos fueron trasladados al Hospital Distrital Nº 8, donde recibieron asistencia médica. Se estableció que uno presentaba traumatismo en la rodilla izquierda y el otro traumatismo en el hombro izquierdo.

Por el hecho, se realizaron las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y avanzar en la localización de los presuntos responsables del ataque.