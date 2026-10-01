El diputado Vera destacó a Insfrán como referente nacional: “Tendrá un rol central para organizar una alternativa frente a este gobierno cruel”

Rumbo al 17 de Octubre, la militancia peronista se reunió en la Jurisdicción 3 para reivindicar la doctrina y la autonomía formoseña

De cara a la conmemoración del próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, la militancia de la Jurisdicción N° 3 se congregó este miércoles 7 en las instalaciones del Club San Martín para participar de un encuentro de formación y debate político bajo la consigna “Todos unidos triunfaremos”.

En ese marco, el diputado provincial justicialista, Rodrigo Vera, quien ofició de disertante, en declaraciones recogidas por AGENFOR, señaló que “estamos muy próximos al 17 de octubre, una fecha que es muy importante, no solamente para la militancia peronista, nacional y popular, sino para la historia argentina”.

Resaltó que “hubo un antes y un después a partir de ese momento en que el pueblo trabajador fue protagonista por primera vez, creando un movimiento, el más grande de Latinoamérica, que hoy nos sigue dando respuestas en Formosa para llevar dignidad, derechos y organización a cada barrio y localidad”.

En esa línea, el legislador afirmó que “también se trata de la principal herramienta que tenemos para el año que viene poder revertir este presente tan difícil que está viviendo la Argentina”.

Asimismo, Vera remarcó que “no queda ninguna duda de que el gobernador Gildo Insfrán es el mejor alumno del peronismo y el pueblo lo revalida con los votos”.

Y sumó que “a nivel nacional es presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, el decano de los gobernadores y una referencia de consulta en todo el país”, añadiendo que “sin dudas, como ha ocurrido otras veces, va a tener un rol central en la organización de un frente nacional y popular que le ofrezca a la ciudadanía una alternativa a este gobierno cruel y poco empático que va destruyendo el tejido productivo y social de la Argentina”, aseveró.

Por esto, expresó que “estoy muy esperanzado en lo que se va a venir y en que vamos a poder salir adelante de esta crisis que está viviendo el país”.

Autonomía provincial frente a los atajos judiciales

Por otra parte, al ser consultado sobre las presentaciones promovidas por dirigentes de la oposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a las elecciones provinciales, Vera rechazó los intentos de judicialización y maniobras de desestabilización.

“Hay un sector claramente frustrado de la democracia que, al no poder ganar elecciones en las urnas, elige atajos electorales solicitando intervenciones o acciones judiciales para que desde Buenos Aires se decida el destino de los formoseños”, cuestionó.

Frente a esto, al concluir enfatizó en que “nosotros tenemos bien claro que Formosa no es más un territorio nacional, sino una provincia autónoma” y sostuvo que “el pueblo formoseño es soberano con su voto y es la forma como se deciden las cosas en democracia”.







