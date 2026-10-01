Retuvieron cubiertas de origen extranjero por irregularidad en la documentación

• La ARCA indicó el secuestro preventivo de las cubiertas hasta acreditar el certificado de importación correspondiente

Efectivos de la Delegación Policía de Seguridad Vial, Puente Libertad, detectaron doce unidades de cubiertas de diferentes marcas y rodados, que eran transportadas en una camioneta Volkswagen Saveiro, sin el certificado de importación respectivo.

El jueves último, alrededor de las 14:15 horas los uniformados interceptaron una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por un hombre que viajaba acompañado de un joven.

Durante la verificación del rodado, se constató que en el sector de carga transportaban cubiertas usadas y nuevas, de distintas marcas y rodados, varias de ellas de origen extranjero.

El conductor manifestó haber adquirido la mercadería en un comercio de la ciudad de Formosa y exhibió una factura tipo “C”, la cual fue verificada mediante código QR y figuraba como válida.

No obstante, al consultar con personal de la ARCA se informó que en la factura presentada no constaba el número de despacho de importación, documentación necesaria para acreditar el ingreso legal de las cubiertas al país.

Ante esa situación, desde el organismo regulador se indicó el secuestro preventivo de las cubiertas y el inicio de las actuaciones correspondientes, a fin de que el comerciante justifique la mercadería con el certificado de importación respectivo.

Luego se solicitó la presencia del personal policial jurisdiccional y de Policía Científica quienes verificaron las cubiertas, constatando un total de 12 unidades nuevas de diferentes marcas y rodados.

Las cubiertas quedaron en carácter de secuestro preventivo a disposición de la ARCA mientras se labran las actuaciones administrativas y legales correspondientes con intervención de la Aduana.