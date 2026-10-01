Importante operativo de seguridad

El resultado de estos operativos también es posible gracias a la participación ciudadana

Este fin de semana la fuerza provincial implementó un amplio despliegue de prevención y seguridad que se tradujo en el fortalecimiento de los controles viales, garantizó el normal desarrollo de actividades deportivas y reforzó la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y el interior provincial.

En este contexto, efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) realizaron intensos controles de alcoholemia en puntos estratégicos de la capital y diferentes localidades del territorio provincial.

El operativo permitió controlar mediante pruebas de alcohotest a 23 personas y con alómetros a 2.204, de los cuales se labraron 135 actas de infracción y la detección de 20 conductores con resultado positivo de alcoholemia.

También se retiraron de circulación 17 motocicletas, un automóvil, además de retenerse 61 licencias de conducir, debido a infracciones graves contempladas en la Ley Nacional de Tránsito.

Como parte de una estrategia integral de prevención, este sábado se implementó un importante dispositivo de seguridad con motivo de la Maratón 5K contra el cáncer de mama realizado en el Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”, de esta ciudad.

Del mismo modo, en la ciudad capital se desplegaron efectivos policiales en inmediaciones de los distintos locales bailables, dónde sólo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo se movilizaron más de 5.000 personas.

La presencia preventiva se mantuvo antes, durante y después de la finalización de las actividades, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal regreso de los asistentes a sus hogares.

Los operativos de seguridad ciudadana se extendieron además a zonas céntricas, barrios y diferentes puntos del territorio provincial, mediante recorridas de prevención, controles y presencia activa de policías.

Estas acciones que llevan adelante los uniformados forman parte de las políticas permanentes de prevención y seguridad, orientadas a reducir los factores de riesgo y preservar la integridad de la comunidad.

La fuerza provincial valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, cuya participación responsable resulta fundamental para alcanzar resultados eficaces y fortalecer entre todos una comunidad más segura.