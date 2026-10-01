Telesalud: El Hospital Evita concretó 177 atenciones especializadas a pacientes del interior

Mediante la articulación con hospitales y centros de salud de distintas localidades, profesionales del nosocomio capitalino brindaron consultas en ocho especialidades, fortaleciendo el acceso a la atención médica a lo largo y ancho del territorio.

El Hospital Interdistrital Evita, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), concretó un total de 177 atenciones médicas especializadas mediante el servicio de Telesalud, beneficiando a pacientes de distintas localidades de la provincia.

Estas acciones forman parte de las políticas sanitarias que sostiene el Gobierno de Formosa, orientadas al fortalecimiento de la infraestructura, la incorporación de tecnología, la formación de recursos humanos y el acceso a la atención médica en todo el territorio provincial.

Su continuidad adquiere especial relevancia en un contexto nacional marcado por restricciones presupuestarias en distintos organismos, hospitales y programas de salud.

Las prestaciones de Telesalud se realizaron entre el 14 de julio y el 27 de octubre de este año, mediante un trabajo articulado entre los especialistas del hospital capitalino y los equipos de salud de diferentes puntos del territorio.

Esta modalidad permite que las personas accedan a consultas con profesionales de distintas especialidades sin necesidad de recorrer grandes distancias, favoreciendo la evaluación médica, el seguimiento de tratamientos y la continuidad de la atención.

Al respecto, la directora del Hospital Interdistrital Evita, la doctora Paula Ramírez, destacó que “la implementación de este servicio responde a una decisión política del doctor Gildo Insfrán para continuar fortaleciendo la salud pública y garantizar que sus prestaciones lleguen a todos los formoseños, independientemente del lugar donde residan”.

En ese sentido, señaló que “el desarrollo de la Telesalud permite aprovechar los recursos humanos y tecnológicos disponibles en el sistema sanitario provincial, mediante una red de atención que vincula a los hospitales de mayor complejidad con los establecimientos del interior”.

Desde el inicio de las actividades, se brindaron consultas en ocho especialidades: dermatología, cardiología, neurología, gastroenterología, clínica médica, endocrinología, nefrología y traumatología, con la participación de profesionales de diferentes servicios del Hospital Interdistrital Evita.

Las atenciones alcanzaron a pacientes de Las Lomitas, General Belgrano, Ingeniero Juárez, María Cristina, El Chorro, El Espinillo, Lote 8, El Potrillo, Pozo de Maza, Lamadrid, Guadalcázar, Posta Cambio Zalazar y Fortín Lugones.

Atención especializada sin recorrer grandes distancias

Por su parte, el doctor Gustavo Aguirre, a cargo de la oficina de Telesalud del Hospital Interdistrital Evita, explicó que “esta herramienta facilita la comunicación directa entre los profesionales de los distintos establecimientos sanitarios y los especialistas del nosocomio capitalino”.

“A través de las teleconsultas, los equipos médicos pueden evaluar la situación clínica de cada paciente, analizar sus antecedentes y determinar las conductas correspondientes, ya sea mediante la continuidad de controles a distancia, la solicitud de estudios complementarios o la coordinación de una atención presencial cuando resulta necesaria”, agregó.

Como ejemplo de este trabajo articulado, Aguirre destacó que “a partir de las teleconsultas, dos pacientes de la localidad de El Chorro fueron trasladados al Hospital Interdistrital Evita para realizarse estudios de mayor complejidad solicitados por los especialistas. Una vez completadas las evaluaciones, regresaron a su comunidad con sus respectivos diagnósticos y los tratamientos indicados”.

De esta manera, la Telesalud no reemplaza la consulta presencial, sino que la complementa, contribuyendo a optimizar los tiempos de atención, evitar traslados innecesarios y fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos sanitarios del interior.



