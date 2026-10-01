Reuniones en Mansilla y Pozo del Tigre por las próximas Ferias Ganaderas Paipperas

Estas iniciativas buscan generar un nuevo espacio de comercialización, promoviendo el desarrollo de la producción local, con el acompañamiento del Gobierno de Formosa, a través del Instituto PAIPPA, Municipios y otras instituciones provinciales.

En las localidades de Mansilla y Pozo del Tigre se realizaron sendas reuniones para ultimar detalles de las Ferias Ganaderas Paipperas.

En el caso de Mansilla, el evento está previsto para el próximo 7 de noviembre, según se indicó desde el Instituto PAIPPA.

En ese sentido, técnicos del organismo, junto al intendente municipal Aníbal García y su equipo, abordaron aspectos organizativos y brindaron recomendaciones sobre los cuidados y las buenas prácticas necesarias para garantizar la calidad e inocuidad de los productos destinados a la comercialización.

Asimismo, en Pozo del Tigre, el encuentro organizativo tuvo lugar en el predio de la asociación civil “22 de Septiembre”. Allí, productores de la zona y representantes del Municipio local avanzaron en la planificación de la 1° Feria Ganadera Paippera.

En este marco, el PAIPPA brindó asesoramiento sobre aspectos vinculados a la comercialización de hacienda, acompañando a los pequeños productores en la organización y el fortalecimiento de sus actividades productivas.

“Pozo del Tigre siempre se ha caracterizado por ser un pueblo ganadero y que ya tengamos una fecha de un próximo remate es muy importante”, subrayó el intendente de la localidad, Andrés De Yong.

Valoró aquí este espacio que tendrá el productor “para poder ir a vender su hacienda a buen precio y donde podrá ver reflejado su trabajo de años”.

“Los veo muy contentos, muy motivados”, destacó el jefe comunal sobre las expectativas de los productores. “Este es un trabajo que venimos haciendo en conjunto con la asociación, siempre trabajando con el acompañamiento del Gobierno provincial”, resaltó, al finalizar.



