El municipio ejecutó tareas para el mantenimiento de espacios verdes en la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes de la Municipalidad continuó este miércoles con el plan de trabajo para el mantenimiento y embellecimiento de parques, plazas, plazoletas, parterres y predios distribuidos en la ciudad.

Cuadrillas de la Dirección, junto a cooperativistas, llevaron adelante acciones de jardinería, mantenimiento y recolección en plazoletas, parterres y platabandas de las avenidas Arturo Illia y Gob. Gutnisky, además en la Rotonda Cruz del Norte, Plaza San Martín, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y en dependencias de la comuna.

En lo que al cuidado del arbolado urbano respecta, se concretaron dos destronques en el barrio Independencia, mientras que se ejecutó la poda correctiva sobre seis ejemplares en el barrio San Martín, dos en el barrio San Miguel, y uno en el barrio San Francisco, en todos los casos con el acopio de restos y su posterior recolección.

Finalmente, el desmalezado que atañe a parterres, grandes predios, plazas, plazoletas, perímetros de canchas, centros de salud y establecimientos educativos, tuvo lugar en los barrios Namqom, San Jorge, Don Bosco, San José Obrero, San Martín (centro), Nueva Pompeya, y sobre las avenidas Los Constituyentes, Gendarmería Nacional, Alicia M. de Justo desde Av. Italia hasta el Vaciadero Municipal, y en el acceso al Cementerio San Antonio.



