Eficaz trabajo investigativo permitió recuperar bienes sustraídos de una vivienda

• Los elementos fueron hallados ocultos en un terreno deshabitado del barrio San Francisco de esta ciudad capital

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron varios bienes denunciados como sustraídos de una vivienda del barrio San Francisco, luego de un prolijo trabajo de campo y relevamiento realizado en la zona.

El procedimiento tuvo su origen tras una denuncia radicada por una mujer, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron a su vivienda ubicada sobre calle Lorenzo Winter, previo violentar la puerta de acceso, y sustrajeron una motosierra, una motoguadaña y una escalera plegable de aluminio.

A partir de ello, los investigadores realizaron un amplio relevamiento en el sector y dialogaron con vecinos, logrando obtener información de interés para la causa.

Como resultado de las tareas de campo, los policías localizaron en un terreno deshabitado por calle Felipe Oliva un inodoro y un lavatorio cerámico, que fueron secuestrados y posteriormente reconocidos por la damnificada como de su propiedad.

Los investigadores lograron además identificar a los presuntos autores del hecho, cuyas detenciones serían inminentes.