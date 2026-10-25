Octubre Rosa: Formosa realizó 870 mamografías gratuitas a través de los camiones sanitarios

Fortalecen la prevención y la detección temprana del cáncer de mama con estudios gratuitos y acciones complementarias de salud en distintos puntos del territorio.

En el marco de Octubre Rosa, mes dedicado a la sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, lleva adelante un amplio despliegue territorial para facilitar el acceso a estudios preventivos y promover el cuidado integral de la salud de las mujeres.

Desde principios de octubre hasta este sábado 24, los camiones sanitarios provinciales realizaron 870 mamografías en distintos barrios de la ciudad capital y en localidades del interior, acercando esta prestación gratuita y reforzando las estrategias de prevención y detección temprana de esta enfermedad.

Los operativos alcanzaron a los barrios Stella Maris, Lote 110, Lote 111, Liborsi, Eva Perón, además fueron realizados en inmediaciones de la Costanera, la plaza San Martín y el Hospital Distrital N°8 “Eva Perón”.

Asimismo, en el interior, los camiones estuvieron apostados en las localidades de Misión Laishí, Herradura, Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Las Lomitas, Villa Dos Trece, El Colorado y Pirané.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, destacó la importancia de “sostener estas políticas sanitarias que permiten acercar prestaciones esenciales a la población, favoreciendo el acceso oportuno a los controles y estudios preventivos”.

En ese sentido, remarcó que estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán, orientadas a “garantizar el derecho a la salud mediante un Estado presente”, con servicios gratuitos, de calidad y accesibles en todo el territorio, tanto en la Capital como en el interior provincial.

Otras prestaciones

En paralelo con el trabajo de los camiones sanitarios, equipos de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, integrados por obstetras, nutricionistas y otros profesionales, desarrollaron actividades de atención y prevención en la plaza del barrio Stella Maris, en los centros de salud de los barrios Lote 110, Lote 111 y Liborsi, en el barrio Eva Perón, en el Hospital Distrital Nº8 y en la plaza San Martín.

Hasta la fecha, mediante esas actividades se concretaron más de 100 entregas de métodos anticonceptivos, más de 50 tomas de muestras para estudios de PAP y de test HPV y alrededor de medio centenar de evaluaciones y consultas nutricionales.

Además, esta labor permitió el control prenatal a las embarazadas, la colocación de implantes subdérmicos y entrega de preservativos, sumadas a otras atenciones generales y a charlas orientadas a promover el cuidado de la salud, principalmente, en mujeres, niñas y niños.

De esta manera, el trabajo articulado entre el equipo de los camiones sanitarios y del área de Maternidad, Infancia y Adolescencia, amplía el alcance de las acciones de Octubre Rosa en Formosa.

La importancia de la detección temprana

Atencia recordó también que la mamografía es un estudio fundamental para detectar posibles lesiones mamarias en etapas iniciales, incluso antes de que aparezcan síntomas. Esto permite avanzar oportunamente con las evaluaciones diagnósticas y, cuando corresponde, iniciar un tratamiento temprano, aumentando las posibilidades de cura.

En relación a ello, subrayó la importancia de que las mujeres accedan a los controles preventivos y recordó que las políticas sanitarias provinciales no se limitan a los operativos llevados adelante mediante los camiones sanitarios, ya que a eso se suman los estudios que se efectúan diariamente en centros de salud y hospitales, de la Capital y del interior, que cuentan con modernos mamógrafos, incorporados en el marco de las políticas de salud delineadas por el Gobernador.

Por último, el titular de la cartera sanitaria de la provincia, mencionó que, a las mamografías gratuitas pueden acceder las mujeres de 40 años en adelante y el único requisito es presentar el DNI. También pueden hacerse el estudio aquellas que aún no alcanzaron esa edad, pero tienen antecedentes de familiares directos con cáncer de mama o presenten síntomas asociados a esta enfermedad.

En esa línea afirmó, que el Gobierno de Formosa “tiene a la prevención como bandera y como herramienta esencial para cuidar la salud y la vida”. Y ese compromiso posibilita también, un diagnóstico oportuno y un también temprano, por medio de servicios que permanentemente son acercados a la población.







