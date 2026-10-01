Secuestraron armas blancas y numerosos objetos en cinco allanamientos

• Los procedimientos se realizaron en el marco de una causa judicial por robo con arma blanca, cometido en poblado y en banda, agravado por la participación de menores de edad

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena retuvieron a dos menores de 11 y 16 años y detuvieron a un hombre y una mujer, durante cinco allanamientos en distintos inmuebles de los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio de esta ciudad.

Las medidas judiciales se concretaron este martes a las 8:00 horas, en el marco de una causa judicial por robo con arma blanca, cometido en poblado y en banda, agravado por la participación de menores de edad, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 y conocimiento del Juzgado de Menores.

El primer procedimiento se realizó en la manzana 37 del barrio Fray Salvador Gurrieri, donde los uniformados secuestraron tubos de aluminio y metal, un rastrillo adaptado, dos cuchillos, un martillo rompevidrios y un destornillador.

Durante la intervención, los efectivos identificaron a un hombre de 33 años que registraba un pedido de captura vigente en una causa tramitada por la Comisaría Seccional Séptima, se lo detuvo y se iniciaron las diligencias legales.

En otro de los inmuebles, ubicado en la manzana 47 del barrio 28 de Junio, se secuestraron dos palos de madera, escombros, dos cuchillos y un hierro oxidado, donde también se retuvo a un menor de 11 años.

Asimismo, en una vivienda de la manzana 39 del barrio Fray Salvador Gurrieri, se incautaron dos trozos de madera, tres armas blancas, tres destornilladores y un hierro.

En ese lugar llegó un adolescente de 16 años, quien quedó vinculado a las actuaciones judiciales.

Los allanamientos continuaron en la manzana 17 del mismo barrio, donde se secuestraron tres elementos de hierro, tres palos de madera y dos cuchillos de distintas marcas.

Allí la madre de uno de los menores de edad, involucrados en la causa, fue demorada luego de proferir amenazas contra otra vecina durante el desarrollo del procedimiento.

A todo esto, en la manzana 10 se incautaron tres cuchillos medianos y dos gomeras, donde la propietaria fue notificada de la medida judicial.

Por disposición del Juzgado de Menores, los dos adolescentes involucrados fueron entregados a sus referentes afectivos en carácter de guarda tutelar.

Todos los elementos secuestrados quedaron vinculados a las actuaciones judiciales, mientras que los efectivos policiales continúan con las diligencias investigativas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.