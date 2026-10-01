Educación Especial articuló una jornada de fortalecimiento pedagógico con el Nivel Secundario

Las autoridades educativas remarcaron que desde las instituciones se viene acompañando las trayectorias de los estudiantes con discapacidad.

Desde el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa se impulsó una Jornada de Actualización y Fortalecimiento Pedagógico para garantizar el derecho a la educación a partir de cuidar la trayectorias de los estudiantes con discapacidad.

La actividad se desarrolló en la mañana de este martes 27 en el SUM de la EPEP N° 58, donde se convocó a la Educación Secundaria y a la Modalidad de Educación Especial.

Al ser abordado por AGENFOR, el subsecretario de Educación de la provincia de Formosa, el licenciado Luis Ramírez Méndez, se refirió a la jornada y dijo que ella tuvo como objetivo articular y fortalecer el trabajo pedagógico.

Es decir acompañar “las trayectorias de los estudiantes con discapacidad”, a través de darles “apoyo desde las instituciones secundarias”, subrayó. Para ello es fundamental el fortalecimiento “entre Educación Especial y la Secundaria”, realzó.

“Estos encuentros favorecen ese trabajo articulado que realizan los especialistas que atienden a nuestros alumnos y alumnas en las aulas”, robusteció el subsecretario.

Miers

En tal sentido, el jefe de la Modalidad de Educación Especial, Gustavo Miers, valoró también esta jornada de capacitación, señalando que “la educación especial es una de las ocho modalidades del sistema educativo”.

Para seguir, entonces, con “la gran tarea corresponsable” encomendada, remarcó Miers que “nos unimos” porque “la inclusión en la provincia no es una mera frase, sino que son hechos concretos”.



