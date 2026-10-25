Se realizó la segunda edición de la maratón Desafío Residuos Cero

La Municipalidad de Formosa llevó adelante este sábado la segunda edición de la maratón "Desafío Residuo Cero", una jornada que combinó la carrera con la recolección de residuos y que coincidió con el Día Internacional contra el Cambio Climático.

El circuito tuvo cuatro kilómetros y se extendió desde Cruz y Circunvalación hasta la avenida Gendarmería Nacional, por colectora. Los participantes se concentraron desde las 16.30, cuando recibieron las remeras y los kits de recolección, y a las 17 se dio la largada.

"Son cuatro kilómetros con una modalidad que se llama plogging de equipos, donde compiten equipos y los premiados son el primero, segundo y tercer puesto con más peso recogido y más velocidad de entrega", explicó Clara Mancebo, del área técnica ambiental de la Municipalidad.

En esta edición cada equipo avanzó con sus bolsas por la banquina y los espacios verdes del trayecto, y lo recolectado pasó luego por mesas fiscalizadoras que controlaron el peso de lo entregado por cada grupo.

Al cierre se entregaron los premios a los tres equipos mejor ubicados y se realizó un sorteo entre los participantes, con aportes de las empresas que acompañaron la propuesta, entre ellas Banco Formosa, Motorock, Laboratorio Barros y MyR Descartables, heladería Duomo, entre otros. Mancebo destacó ese respaldo como parte del compromiso social corporativo y remarcó que tanto las firmas patrocinadoras como los corredores "demuestran la importancia de cuidar el ambiente, de tener una ciudad limpia y de ser ejemplo en la gestión adecuada de los residuos".

La maratón formó parte este año de la agenda global de Octubre Urbano, el programa con el que ONU-Hábitat reúne iniciativas vinculadas al desarrollo de las ciudades, y contó con el aval institucional de World Cleanup Day y su capítulo nacional, Argentina Limpia.

Para el municipio, la jornada dejó algo más que bolsas llenas. La idea de fondo es que la separación de residuos, el cuidado de los espacios compartidos y una vida más saludable se construyen con hábitos cotidianos, y que una tarde de trabajo entre vecinos enseña más que cualquier campaña.







