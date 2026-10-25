Golpe al narcotráfico: Dos detenidos y más de dos kilos de cocaína secuestrados

La Policía secuestró dos paquetes de cocaína, un automóvil, teléfonos celulares y dinero en efectivo, en un operativo con intervención de la Justicia Federal

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en un trabajo coordinado con personal de la Comisaría Seccional Primera, detuvieron a dos hombres y secuestraron más de dos kilogramos de cocaína, durante un procedimiento realizado en esta ciudad.

El operativo se inició cuando integrantes de Drogas Peligrosas, realizaban tareas preventivas e investigativas en zona fronteriza, a orillas del río Paraguay, en el sector conocido como “Barco Hundido”, advirtieron una maniobra que llamó la atención entre una persona que se desempeñaría como lanchero y un hombre que, poco después, abordó apresuradamente un automóvil Fiat Palio blanco y se retiró del lugar.

Ante esta situación, los policías realizaron un seguimiento discreto y solicitaron la colaboración de efectivos de la Comisaría Seccional Primera, quienes se encontraban efectuando controles preventivos sobre la avenida Napoleón Uriburu y la calle San Martín.

En ese sector, los uniformados interceptaron el vehículo e identificaron a sus ocupantes, dos hombres, uno de nacionalidad argentina y otro paraguaya.

Ante las circunstancias observadas, se dio intervención a las autoridades judiciales federales, que dispusieron la requisa urgente del automóvil.

La medida se concretó en presencia de testigos hábiles y permitió descubrir dos paquetes que contenían una sustancia blanquecina, motivo por el cual se realizaron las pruebas correspondientes para determinar su naturaleza.

Las verificaciones confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso superior a los dos kilogramos, distribuidos en paquetes. De acuerdo con la estimación consignada en el procedimiento, la cantidad secuestrada equivaldría a unas 10.317 dosis.

Además de la sustancia estupefaciente, se secuestró un automóvil Fiat Palio, en el que se desplazaban los involucrados.

También se secuestró tres teléfonos celulares, una importante suma de dinero en efectivo en pesos y guaraníes, elementos de interés para el avance de la investigación.

El procedimiento contó con la intervención del fiscal federal, Dr. Luis Roberto Benítez, quien acudió al lugar y dirigió las medidas judiciales correspondientes, mientras que también se dio intervención al juez federal, doctor Pablo Morán.

Como resultado del operativo, ambos hombres fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial, donde se llevaron a cabo las actuaciones legales correspondientes, quedando a disposición de la Justicia Federal.

De esta manera, el trabajo articulado entre la Dirección General de Drogas Peligrosas y la Comisaría Seccional Primera permitió concretar un importante secuestro de estupefacientes, retirar de circulación más de dos kilogramos de cocaína y poner a dos hombres a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para establecer las circunstancias del hecho.







