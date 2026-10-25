El Municipio atenderá de corrido para que vecinos y comerciantes aprovechen los últimos días del 30% de descuento





Del lunes 26 al viernes 30 de octubre, de 07:30 a 20 horas, en Fotheringham N° 1364. Para regularizar patente, inmobiliario, tasa única y comercios.

La Municipalidad de Formosa atenderá en horario corrido de 07:30 a 20 horas durante la semana del lunes 26 al viernes 30 de octubre, en la boca de pago de Fotheringham N° 1364, barrio Don Bosco. Para brindar flexibilidad y vecinos y comerciantes puedan acceder al plan de descuento que vence este mes.

“Son los últimos días y vence el plan 30% de descuento para regularizar tasas municipales. Por eso, durante esta semana tendremos una mayor amplitud horaria para los vecinos que no pueden concurrir en el horario habitual, ya sea por su trabajo o, por ejemplo, los comerciantes que también tienen que atender en horario comercial”, detalló Giovanna Díaz Roig, titular de ADIM (Subsecretaría de Ingresos Municipales).

Y recordó que “en las demás bocas de pago se mantendrán los horarios habituales: salón Pringles y Rivadavia, de 07:30 a 12:30 horas y de 16 a 20 horas. Centro Cívico Municipal (B° Eva Perón) y Centro Cívico N° 2 (B° 2 de Abril): de 08 a 12 horas y de 17 a 19 horas”.

Vence en octubre

Díaz Roig explicó que el esquema de beneficios vigente, depende según la antigüedad del periodo adeudado: Períodos 2021, 2022 y 2023, 30% de bonificación sobre el total de la deuda. Períodos 2024 y 2025, 20% de bonificación sobre el total de la deuda. Período 2026, 35% de bonificación sobre los intereses acumulados.

A través de este plan, los vecinos pueden ponerse al día con la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario y la patente (autos y motos); y los comerciantes hacer lo propio con la Contribución por Servicios que inciden sobre las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.

Para quienes no puedan saldar la totalidad en una sola cuota, la Municipalidad habilitó planes de financiación propia de hasta 12 cuotas y pagos con tarjetas de crédito. Los canales de consulta, son: Centro de Atención al Vecino 0800-9999-147. Y líneas de llamada a los números 3704-336478 y 3704-031955.



















