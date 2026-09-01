Se puso en marcha un protocolo que reglamenta la educación en contexto de encierro

A través de un acto en la UPP N° 1 se efectuó su presentación así como también se concretó el lanzamiento de un cuadernillo de alfabetización “de Matemáticas y Lengua”, en el marco “del segundo trabajo que se pone a disposición de los estudiantes producido totalmente en Formosa”, se resaltó.

En la mañana de este martes 6, en la avenida Alicia Moreau de Justo 1520, en el barrio San Antonio de la ciudad de Formosa, donde funciona la Unidad Penitenciaria Provincial (UPP) N° 1, se llevó a cabo una serie de actividades en un marco de un importante programa.

En ese sentido se contó con la presencia tanto del ministro de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz, como de su par de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel Gonzalez, así como autoridades de la Policía de Formosa y otras que están vinculadas a las mencionadas áreas del Gobierno provincial.

Ambos brindaron unas palabras durante el evento. Además, allí se inauguró un mural, se entregó un protocolo de actuación referente a la Educación en Contexto de Encierro, marco en el cual también se concretó el lanzamiento del cuadernillo de alfabetización corresponde a una segunda etapa, según se expuso desde el Departamento de Educación Permanente al invitar a este importante evento.

En concreto se trató de la puesta en funcionamiento de un protocolo a través del cual se reglamentan ciertas cuestiones referidas a la articulación de lo que es el funcionamiento de dicha unidad y, en este caso el Ministerio de Cultura y Educación que lleva adelante la tarea educativa en contexto de encierro.

Al respecto, Aráoz explicó que este protocolo que se presentó en esta jornada “regula y describe así como también pone en claro todas las acciones que se deben llevar adelante para poder realizar el acto educativo en contextos de encierro”.

Sobre este tema también puntualizó que “nuestra Constitución Provincial consagra a la educación pública, de calidad e inclusiva, así como persigue la igualdad de oportunidades, como un derecho humano fundamental”.

Y agregó que la Ley Nacional de Educación “define también a la educación en contexto de encierro como una modalidad más. Entonces trabajando en esto, hemos construido un protocolo en conjunto con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo”.

En ese punto, hizo notar el funcionario que ello “refleja también la capacidad de nuestros equipos técnicos, en cuanto a que es un cuadernillo de Matemáticas y Lengua”, en el marco “del segundo trabajo que se pone a disposición de los estudiantes producido totalmente en Formosa”.

Por tanto, este acontecimiento representa “un paso más”, que se alcanzó después de “mucho trabajo” resumido en dicho protocolo, significó. Al igual que se sustenta en “la experiencia”, pero también fue construido “con una visión de futuro”, a partir de que esto es parte de “un proceso evolutivo”, añadió.

Por lo tanto -recalcó el ministro- aquí “se reflejan todas las prácticas que tenemos que llevar adelante y así cumplir con el mandato constitucional”.

A su turno, el doctor Darío Rivero, director de Políticas Penitenciarias de la provincia de Formosa, destacó que la educación en contexto de encierro “implica que dos estructuras tengan que funcionar de manera conjunta, diaria y cotidiana”, refiriéndose a las carteras provinciales que trabajaron arduamente.

De esa manera, después de las “buenas prácticas que se vinieron realizando, se implementa a partir de hoy este protocolo”, indicó al valorar lo logrado.

Dentro del programa desarrollado en la UPP N° 1, se resaltó que en el cierre de las actividades se vivió un momento emotivo con la presentación de números artísticos de monólogo teatral y actuación musical.















