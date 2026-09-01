Gonzalez: “El soldado Luna pertenece a todo el pueblo formoseño”

En un nuevo aniversario de la gesta heroica del 5 de octubre de 1975, el ministro de Gobierno, Jorge Abel Gonzalez, rememoró cómo vivió desde su infancia aquel hecho que marcó la historia provincial. Asimismo, reivindicó la figura del soldado Hermindo Luna como un héroe de toda la provincia.

Este lunes 5, al conmemorarse un nuevo aniversario del intento de copamiento al Regimiento de Infantería de Monte 29, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán encabezó el acto oficial en la plaza de Armas de la Victoria del RIM 29, en la ciudad capital.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, doctor Jorge Abel Gonzalez, recordó que “aquella fecha la viví con ojos de un niño de cuarto grado que estaba haciendo los deberes en la galería de la casa de sus abuelos un domingo que hacía muchísimo calor”.

González señaló que la tranquilidad familiar se interrumpió abruptamente cuando la transmisión radial del partido de fútbol que se jugaba en el estadio oficial se detuvo para pedir dadores de sangre y convocar de urgencia a los médicos al Hospital Central.

“Al día siguiente Formosa era otra: sobrevolaban helicópteros, veíamos tanquetas del Ejército y se empezó a vivir un clima de restricción en la circulación que transformó la vida de la ciudad, anticipando lo que después sería la dictadura militar. Fue algo muy fuerte para nuestras familias”, evocó.

La memoria de un héroe del pueblo

Por otra parte, al ser consultado sobre el legado de los formoseños que cayeron en defensa de la Patria y las recientes disputas respecto al origen del soldado Hermindo Luna, el Ministro expresó que “es natural que todos quieran reivindicarlo, pero en realidad el soldado Luna pertenece a todos los formoseños”.

Puntualizó que “él nació en Lamadrid, su familia es de allí, sus tíos viven allí y por eso la plaza de esa comunidad lleva con orgullo su nombre” y resaltó que “al no haber registro civil en Lamadrid, fue inscripto en Bajo Hondo, curiosamente un 5 de octubre de 1954”, concluyó el doctor Gonzalez.



