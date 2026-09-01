Desmienten al intendente libertario de Las Lomitas: “Hermindo Luna nació en Lamadrid”

Desde esa comunidad del Departamento Bermejo, Ramón “Tito” Luna salió a refutar la “mentira” instalada desde la Municipalidad lomitense, repudiando que se haya falseado el lugar de nacimiento de “su sobrino”, buscando “obtener réditos políticos”.

La plaza de la localidad de Lamadrid lleva el nombre “Soldado Hermindo Luna”, el héroe formoseño que entregó su vida en defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29 el 5 de octubre de 1975, lugar donde nació.

En efecto, desde esa comunidad del Departamento Bermejo, como familiar directo Ramón “Tito” Luna salió a refutar la “mentira” del espacio de La Libertad Avanza del intendente de Las Lomitas, Pablo Basualdo, quien trató de utilizar el nombre de su sobrino “buscando obtener una aceptación política del pueblo formoseño”.

En una entrevista concedida a FM “La Victoria” 106.3, de Las Lomitas, aseguró que “Hermindo se crió conmigo en Lamadrid y después se fue a Las Lomitas para ayudar a sus hermanos en una ladrillería. Luego, le tocó hacer el servicio militar y fue allí que nunca más volvió”.

Por tanto, repudió que se haya afirmado lo contrario desde la Municipalidad lomitense, comandada por dirigentes libertarios, de que Hermindo Luna era oriundo de Las Lomitas, cuando, “como toda su familia, él era de acá”, es decir “nació en Lamadrid”.

También manifestó que estaba “molesto” porque usaron “su nombre, que genera tantos sentimientos en el pueblo formoseño, buscando obtener una aceptación política”. “Yo me siento mal por lo que hicieron desde La Libertad Avanza, pero no van a lograr nada con esto y con todo lo que intentan hacer desprestigiando al Modelo Formoseño”, enfatizó, dejando en claro que acompaña a la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

En ese sentido, expresó “Tito”: “Me siento orgulloso por tener un héroe en la provincia de Formosa y también porque el gobernador Insfrán, cuando yo le pedí esta plaza, lo hizo; por eso lo tengo muy presente: así que le agradezco infinitamente al primer mandatario como al vicegobernador Eber Solís”.







