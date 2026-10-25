Allanamientos, secuestros y un detenido por el robo a locales de ventas de telefonía

• Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, herramientas, cascos, vehículos y un revólver calibre 22

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones, esclareció importantes aspectos de una investigación por el robo de locales de telefonía celular y logró la detención de un hombre de 31 años, además del secuestro de numerosos elementos de interés para distintas causas judiciales.

La investigación se inició a raíz de una serie de robos ocurridos en distintos locales comerciales del microcentro de la ciudad, donde desconocidos ingresaron durante la madrugada tras violentar las puertas de blindex y sustrajeron una importante cantidad de teléfonos celulares de alta gama.

A partir de ese momento, los investigadores desplegaron una serie de tareas que incluyeron el análisis de registros fílmicos, trabajos de campo y la colaboración de vecinos, acciones que permitieron reconstruir el recorrido de fuga de los presuntos autores, quienes se movilizaban en una motocicleta de gran cilindrada.

El avance de las pesquisas condujo a los efectivos hasta el barrio El Porvenir, donde lograron identificar al principal sospechoso de la causa, un hombre que alternaba su residencia entre los barrios El Porvenir y San Agustín.

Con los elementos probatorios reunidos, los investigadores solicitaron las correspondientes órdenes judiciales, que fueron otorgadas por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1.

En ese contexto, se concretaron allanamientos simultáneos en ambos sectores de la ciudad, que culminaron con la detención del sospechoso y el secuestro de diversos elementos vinculados con el hecho investigado.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares, cascos protectores, herramientas que habrían sido utilizadas para cometer el ilícito y un revólver calibre 22.

Asimismo, se hallaron vehículos que habrían sido utilizados para la movilidad y apoyo de los presuntos autores, prendas de vestir y otros elementos de interés para distintas investigaciones en curso.

Estos resultados abren nuevas líneas investigativas y podrían aportar información relevante para el esclarecimiento de otros hechos delictivos registrados recientemente en la zona, bajo modalidades similares.

Una vez finalizados los procedimientos, el hombre de 31 años fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal en el marco de tres hechos de robo y una causa por presunta tenencia ilegal de arma de fuego.

Tanto el detenido como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

De esta manera, el trabajo coordinado de los efectivos policiales, sustentado en el análisis de pruebas, las tareas investigativas y la colaboración ciudadana, permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho y reunir nuevos elementos de interés para la investigación de otros ilícitos.