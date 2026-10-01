La DPV y la Municipalidad de Clorinda trabajan en las defensas contra inundaciones

Cada semana se concreta el desarrollo de una tarea que forma parte de una planificación realizada.

Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño a Formosa, a lo largo y ancho de la provincia se están realizando variadas y necesarias tareas con el objetivo de mitigar las consecuencias que su paso puede llegar a dejar.

En ese marco, desde la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de Clorinda se llevan a cabo acciones conjuntas en el mejoramiento de las condiciones de las defensas en un sector de esa ciudad.

Se trata de las que están ubicadas en el sector del kilómetro uno hacia el kilómetro cuatro, zonas con mucho desgaste y que, en ciertos sectores, requieren del levantamiento de nivel, por lo que se necesita de un suelo seleccionado para la ejecución de este tipo de trabajos, se precisó.

“Esta tarea articulada está marcando un avance diario de obras en distintas partes de la segunda ciudad, todas importantes para que la planificación realizada pueda desarrollar con éxito cada semana”, se subrayó en ese sentido.



