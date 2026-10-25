Retuvieron a un adolescente por herir a un joven con un disparo en el 8 de Octubre Bis

• La víctima, de 21 años, permanece internada en el Hospital Central con pronóstico reservado

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta investigan un hecho que terminó con un joven herido de arma de fuego en inmediaciones de la cancha de fútbol conocida como “Los Pintores”, ubicada en el barrio 8 de Octubre Bis de esta ciudad.

El hecho se conoció este sábado de madrugada, cuando personal del Comando Radioeléctrico Policial alertó sobre el ingreso de un joven de 21 años al centro de salud del mencionado barrio, con una herida en la zona de la espalda, a la altura de las costillas.

Debido a la lesión, fue trasladado primero al Hospital Distrital Nº 8 y luego derivado al Hospital Central, donde permanece internado con pronóstico reservado.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima se retiraba de la cancha cuando se habría cruzado con otro sujeto que, sin mediar palabras, habría efectuado un disparo y luego se dio a la fuga.

En el marco de las actuaciones, alrededor de las 1:50 horas, el personal policial se constituyó frente a la manzana 12 del barrio 8 de Octubre Bis, donde realizó las tareas de constatación correspondientes.

Durante el relevamiento, con la intervención de personal de Policía Científica, se halló y secuestró una vaina servida calibre 22, que fue incorporada a las actuaciones judiciales.

En continuidad con la investigación, alrededor de las 12:35 horas, efectivos de la Brigada Investigativa de la Comisaría Seccional Quinta establecieron la identidad del presunto autor del hecho, un adolescente de 16 años, en el barrio Simón Bolívar.

Una vez localizado, el joven fue retenido por su presunta participación en el hecho, con intervención del Juzgado de Menores, quien dispuso la realización de una prueba de dermotest.

Después, el personal de Policía Científica llevó adelante las pericias y secuestró un teléfono celular.

Asimismo, por disposición judicial se solicitó la presencia del personal de la Línea 102, a fin de dar intervención al organismo competente.

Como parte de las medidas investigativas, alrededor de las 18:00 horas del mismo sábado, integrantes de la Comisaría Seccional Quinta cumplieron con una orden judicial de requisa domiciliaria en la manzana 2, del barrio Simón Bolívar.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Menores, en el marco de la causa judicial, caratulada como “Tentativa de homicidio” y tenía como objetivo el secuestro de un arma de fuego tipo revólver, calibre 22 largo, presuntamente vinculada con la investigación.

En el inmueble, los uniformados fueron recibidos por su propietario, un hombre de 39 años, a quien se le notificó el contenido de la orden judicial y se efectuó una inspección minuciosa de los distintos sectores de la vivienda, aunque no se logró hallar el arma buscada.

La investigación continúa con intervención de la Justicia provincial para determinar las circunstancias del hecho.