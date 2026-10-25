Apresaron a dos hombres involucrados en distintos ilícitos

• Mediante tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad y recorridas, identificaron a los sospechosos

Policías de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno detuvieron a dos hombres involucrados en distintos hechos delictivos contra la propiedad y daño de cableado registrados en la ciudad capital, como resultado de tareas investigativas y operativos desplegados en diferentes sectores.

El primer caso se concretó sobre la calle José María Amor al 840 del barrio San Francisco, donde sustrajeron cables y a partir del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron al presunto autor.

Como resultado del trabajo policial, ubicaron al sospechoso en inmediaciones de las avenidas Gendarmería Nacional y Cabral, del barrio San Juan I.

Al advertir la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga y se desprendió de un cuchillo tipo serrucho, que fue secuestrado junto con las prendas de vestir que coincidían con las observadas en las captaciones fílmicas.

Una vez capturado, el sujeto quedó a disposición de la Justicia provincial.

Por otra parte, efectivos policiales acudieron hasta la intersección de las calles Martín Fierro y Madariaga, del barrio Villa Lourdes, por la sustracción de cables.

Tras recibir un requerimiento a través del Comando Radioeléctrico Policial, desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al presunto responsable en las calles Gorleri y Maradona, del barrio El Resguardo.

Durante la intervención, los policías encontraron en poder del sospechoso una mochila que contenía un rollo de cobre recientemente quemado, un tramo de cubierta plástica de cable de fibra óptica y un encendedor, elementos que fueron secuestrados por su vinculación con el hecho investigado.

En el lugar también trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las tareas periciales y constató el faltante de cableado y los daños ocasionados en la infraestructura de telecomunicaciones, situación que afectó la conectividad de vecinos del sector.

Finalmente, ambos hombres fueron trasladados a las dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales para el esclarecimiento de los hechos.