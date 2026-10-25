Importante despliegue policial en los controles viales durante el finde semana

El resultado de estos operativos también es posible gracias a la participación ciudadana

Durante el fin de semana, la fuerza provincial llevó adelante un amplio despliegue de prevención y seguridad, destinado a fortalecer los controles viales, garantizar el normal desarrollo de actividades deportivas y reforzar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y el interior provincial.

En este contexto, efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) realizaron intensos controles de alcoholemia a cerca de 2.400 personas en puntos estratégicos de la capital y diferentes localidades del territorio formoseño.

El operativo permitió labrar 197 actas de infracción, detectar 25 conductores alcoholizados, retirar de circulación a 28 motocicletas y dos automóviles, además de retener 87 licencias de conducir por graves infracciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito.

Del mismo modo, en la ciudad capital se desplegaron policías en inmediaciones de los distintos locales bailables, donde se movilizaron más de 5.000 personas entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo.

La presencia preventiva se mantuvo antes, durante y después de la finalización de las actividades recreativas y de esparcimiento, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal regreso de los asistentes a sus hogares.

Los operativos de seguridad ciudadana también se extendieron a zonas céntricas, barrios y diferentes puntos del territorio provincial, mediante patrullajes, controles y presencia activa de los efectivos.

Estas acciones que llevan adelante los uniformados forman parte de las políticas permanentes de prevención y seguridad, orientadas a reducir los factores de riesgo y preservar la integridad de la comunidad.

La fuerza provincial valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, cuya participación responsable resulta fundamental para alcanzar resultados eficaces y fortalecer entre todos una comunidad más segura.