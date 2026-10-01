Buena Vista: Detuvieron a un joven y retuvieron a un adolescente por una tentativa de robo

• La Policía Científica constató coincidencias entre una huella hallada en la vivienda y el calzado secuestrado

Efectivos de la Subcomisaría Cabo Rafael Encina detuvieron a un joven de 20 años y retuvieron a un adolescente, en el marco de una investigación por un caso de tentativa de robo en una vivienda del barrio Centro de Buena Vista.

El hecho fue denunciado este martes último, cuando la damnificada regresó a su domicilio, ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner, y constató que la puerta de acceso de la planta alta había sido violentada.

En el inmueble se observó desorden y, hasta ese momento, no se registraron faltantes de bienes.

En el lugar, personal de la Delegación Policía Científica Laguna Blanca realizó las pericias y documentó varias huellas de calzado, una de las cuales fue individualizada para su posterior análisis.

A partir de las tareas investigativas, los uniformados identificaron a los involucrados, que realizaban trabajos de poda de árboles a unos 40 metros de la vivienda.

Además, se detectaron huellas en el pasto que conectaban el sector donde tenían sus pertenencias con el pilar de la casa damnificada, motivo por el cual ambos fueron aprehendidos.

Posteriormente, en sede policial, se realizó una comparación visual entre la huella registrada en el lugar del hecho y el calzado secuestrado, constatándose coincidencias en el diseño y las dimensiones.

Por disposición judicial, el joven quedó alojado en la dependencia policial, mientras que adolescente de 16 años fue entregado a su madre bajo guarda tutelar, luego de la notificación de su situación legal.

Por el caso se inició una causa judicial, caratulada como “Tentativa de robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia y en conocimiento del Juzgado de Menores.