El intendente Jofré recorrió la limpieza de canales sobre la Circunvalación

El intendente Jorge Jofré recorrió este miércoles los trabajos de limpieza que la Municipalidad lleva adelante en los canales laterales a la avenida Gendarmería Nacional - la Circunvalación -, una intervención pensada para que el agua que llega por la avenida Cabral y la calle Madariaga encuentre salida sin anegar las cuadras de ese sector.

Esa avenida funciona como divisoria de aguas dentro de la ciudad, y por eso el estado de cada canal que corre en paralelo a ella pesa tanto cuando llueve con intensidad.

Las tareas forman parte del mantenimiento del sistema de drenaje urbano que el municipio viene realizando de manera preventiva hace meses, para anticiparse al fenómeno de El Niño. Además, con la mirada puesta en un pronóstico que podría presentarse con lluvias por encima de lo habitual en el noreste del país. Despejar los canales antes de que llegue el agua - y no después - es lo que permite que una tormenta fuerte no se convierta en un problema para las familias de los barrios cercanos.

Desde el área volvieron a pedir a los vecinos que no arrojen residuos en canales ni cunetas, porque la basura acumulada tapa las bocas de tormenta y termina provocando anegamientos que se pueden evitar.



