Recuperaron una camioneta con pedido de secuestro

• El procedimiento fue producto de un trabajo de investigación

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales secuestraron una Toyota Innova que registraba pedido de secuestro, en el marco de tareas investigativas realizadas en el barrio 2 de Abril de esta ciudad.

El procedimiento se concretó durante la mañana del martes último, cuando los investigadores acudieron a ese sector de la capital provincial y verificaron los datos identificatorios del vehículo a través de los sistemas informáticos.

De esa forma constataron que registraba un pedido de secuestro vigente, requerido mediante oficio judicial.

En el lugar se labraron las actuaciones, con la intervención del personal de la Dirección de Policía Científica y de un verificador de la Dirección General Policía de Seguridad Vial.

Finalmente, la camioneta fue trasladada a la dependencia policial, donde permanece secuestrada, a disposición de la Justicia provincial.