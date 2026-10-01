Detuvieron a un sujeto con varios pedidos de captura y secuestraron drogas y un arma blanca

• Ocurrió en medio de recorridas preventivas, donde el individuo intentó agredir al personal policial con un elemento punzante

Integrantes de la Comisaría Seccional Quinta aprehendieron a un hombre que registraba varios pedidos de captura por causas judiciales contra la propiedad, que se resistió a la intervención y atacó a los auxiliares de la justicia.

Además, secuestraron un arma blanca y diversas sustancias que dieron positivo para marihuana y cocaína.

El procedimiento se produjo días atrás de madrugada, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por la jurisdicción y observaron al sujeto frente a la manzana 67 del barrio Eva Perón, de esta ciudad.

Al intentar identificarlo y proceder a su aprehensión, el inadaptado extrajo de entre sus prendas de vestir un elemento punzante, con el que intentó agredir a los efectivos, pero lo redujeron y colocaron las esposas de seguridad.

Durante el cacheo preventivo, se detectaron varios envoltorios con sustancias sospechosas y el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en presencia de testigos hábiles, constató mediante las pruebas de orientación química que se trataban de envoltorios que contenían marihuana, cocaína, sumado a pastillas, ocultos en una caja de cigarrillos.

El sujeto fue detenido y las sustancias quedaron secuestradas, junto al elemento punzante, todo a disposición de la Justicia provincial.