Nuevos aumentos en la nafta y gasoil

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, como resultado de un relevamiento concretado en las diferentes estaciones de servicio, se pudo constatar nuevos incrementos en los precios de los carburantes, cuando todavía están pendiente de aplicarse impuestos a los combustibles que el Gobierno Nacional viene frenando y postergando, para evitar que esto impacte en los porcentajes de la inflación en Argentina. De esta manera, los valores para los consumidores son los siguientes: Axion, Súper $2216 (+ $7); Quantum $2508 (+ $9) ; Quantum Diesel (+ $10); YPF Súper $2142 (+ $11); Infinia $2356 (+ $15); Diesel 500: $2395 (+ $14); Infinia Diesel (+ $16), en tanto el Eurodiesel en las estaciones de bandera blanca se incrementó en $38 llegando de esta manera el precio del litro a $2735. Por otra parte, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que los usuarios debemos estar preparados para lo que decida el Ministro de Economía Luis Caputo, junto a la Subsecretaría de Combustibles Líquidos a cargo del Ing. Horacio Federico Veller, pues con la proximidad del mes de noviembre surge el interrogante de lo que sucederá con los impuestos que el Gobierno Nacional de Javier Milei, viene postergando. Si se aplicara de una sola vez toda la actualización pendiente, la nafta súper podría subir un 11,16 por ciento y el gasoil premium, un 4,09 por ciento. Por ello, la atención está puesta en la decisión oficial, siendo necesario remarcar que están pendientes los saldos de las actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026. Hasta ahora, el Gobierno Nacional viene postergando sistemáticamente la carga impositiva sobre los combustibles principalmente para contener la inflación y evitar un impacto recesivo en el consumo, pero esto constituye una gran paradoja fiscal, toda vez que esta estrategia genera una contradicción con el objetivo de “Déficit Cero” de Javier Milei, al postergar la actualización de estos montos fijos “regulados en base al Índice de Precios al Consumidor” implica resignar millonarios recursos en materia de recaudación fiscal, un componente que el propio presupuesto necesita normalizar dentro de lo que denomina un "esquema fiscal sostenible". Por último, el funcionario provincial advirtió, que es necesario resaltar que el precio del gasoil, Argentina trepó al primer puesto de Sudamérica con un valor promedio en surtidores que alcanza los US$ 1,63 por litro, superando a Uruguay (US$ 1,56), Paraguay (US$ 1,54) y Chile (US$ 1,46). El encarecimiento del gasoil en nuestro país, responde a una combinación de factores, pero fundamentalmente la causa radica en la mayor necesidad de importación, a diferencia de las naftas, donde el país es prácticamente autosuficiente gracias a la producción de Vaca Muerta, la capacidad de refinación local no alcanza para cubrir la demanda interna de gasoil, por esto Argentina debe importar una porción significativa del diésel que consume, especialmente para el transporte pesado y el sector agropecuario y comprar gasoil directamente en el mercado internacional obliga a las petroleras a pagar precios globales inflados por la crisis energética, costo que se traslada de inmediato al surtidor y a los consumidores. Mientras que otros países de América Latina aplican fuertes subsidios estatales o fondos de estabilización para amortiguar los aumentos globales en sus ciudadanos, la política económica de la gestión de Javier Milei, prioriza el alineamiento de los precios internos con los internacionales -la llamada "paridad de exportación"-.



