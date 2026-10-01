Recuperaron electrodomésticos sustraídos en Tres Lagunas

Los bienes fueron entregados en forma voluntaria por un hombre en la localidad de Riacho He Hé, tras las tareas investigativas

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la dependencia policial de Tres Lagunas recuperaron varios electrodomésticos denunciados como sustraídos de una vivienda ubicada en la colonia Villa Hermosa, sobre la Ruta Provincial N° 6.

La intervención se produjo este miércoles último, alrededor de las 10:00 horas, tras reunir información y realizar trabajos de campo, trabajo que condujo a los investigadores hasta el barrio Centro de la localidad de Riacho He Hé, donde se entrevistaron con un hombre mayor de edad, vinculado a la investigación.

Tras conocer los motivos de la presencia policial, el sujeto manifestó su voluntad de hacer entrega de los bienes denunciados como sustraídos y los policías secuestraron: una heladera, un lavarropas, un horno eléctrico, dos bachas de cocina de acero inoxidable y un equipo de aire acondicionado split.

En el lugar, uniformados de la Delegación Policía Científica de Laguna Blanca realizaron las tomas fotográficas; mientras que los elementos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición de la Justicia.

La investigación continúa con el objetivo de recuperar la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos y determinar la identidad de los presuntos autores, según lo dispuesto por las autoridades judiciales. (Con foto)







