La Policía esclareció varios ilícitos en Laguna Blanca

• Durante los procedimientos también recuperaron herramientas y otros objetos sustraídos de un comercio

Integrantes del Departamento Informaciones Policiales, Delegación Laguna Blanca, detuvieron a tres hombres en el marco de distintas causas judiciales y recuperaron numerosos bienes denunciados como sustraídos de un local comercial de la localidad.

En medio de la investigación por el delito de robo, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, los investigadores aprehendieron a un hombre de 29 años, vinculado a la causa.

En la continuidad de las tareas investigativas, se recuperaron: un taladro eléctrico, una batidora, martillos, pinzas, alicates, llaves de distintas clases, mechas y otras herramientas de interés para la investigación.

En el procedimiento intervino personal de la Delegación Policía Científica Laguna Blanca, que documentó las actuaciones mediante registros fotográficos.

La damnificada reconoció varios de los elementos como de su propiedad, por lo que fueron restituidos de acuerdo a las directivas judiciales; mientras que los restantes permanecen en depósito policial hasta establecer su procedencia.

Por otra parte, los efectivos detuvieron a un hombre de 22 años, imputado en una causa por lesiones y amenazas, y a otro de 51 años, relacionado a una investigación por lesiones en contexto de violencia de género.

A todo esto, los tres detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de las autoridades judiciales; mientras que las actuaciones siguen en el marco de sus respectivas causas. (Con foto)







