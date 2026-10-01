Educación avanza en el diagnóstico y la planificación del Nivel Inicial para el ciclo 2027

Equipos técnicos y referentes de 10 áreas del Ministerio de Cultura y Educación analizaron los avances del ciclo 2026 e identificaron prioridades para la elaboración del Documento Base 2027, fortaleciendo una gestión articulada y basada en evidencias.

En las instalaciones de la Biblioteca Central del Ministerio de Cultura y Educación se llevó a cabo una jornada de diagnóstico y planificación estratégica orientada al Nivel Inicial. La actividad reunió a 30 profesionales y referentes técnicos con el objetivo de evaluar los avances pedagógicos del ciclo lectivo 2026 y trazar las líneas de acción prioritarias para el próximo año.

Durante el encuentro se promovió el análisis de información e indicadores educativos provinciales, permitiendo reconocer logros, identificar necesidades del territorio y optimizar el uso de los recursos pedagógicos. Esta labor coordinada busca garantizar decisiones fundamentadas que impacten directamente en la mejora de las propuestas de enseñanza y en el desarrollo integral de las infancias formoseñas.

La jornada contó con la participación de diez dependencias del sistema educativo provincial: la Dirección de Nivel Inicial, la Dirección de Planeamiento Educativo, el Departamento de Educación Pública de Gestión Privada, el Departamento de Educación Especial, el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) y las Coordinaciones de Educación Rural, Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Educación Física, Ciencia y Técnica y Políticas Socioeducativas.

Esta labor interdisciplinaria se inscribe en la política educativa provincial de fortalecimiento de la gestión y la planificación estratégica, consolidando el trabajo en red entre direcciones, modalidades y coordinaciones para respaldar las trayectorias escolares desde los primeros años de escolarización.

Como resultado del trabajo en comisiones, se sistematizaron los aportes e insumos de cada sector, los cuales constituirán la estructura del Documento Base 2027. Este instrumento normativo y pedagógico fijará las metas, líneas prioritarias y actividades institucionales que orientarán el trabajo docente en el Nivel Inicial durante el próximo ciclo lectivo.



