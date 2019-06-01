Comenzó una nueva edición de la Escuela Municipal de Formación Popular en Género

La participación política de las mujeres fue el tema que abrió este sábado una nueva edición de la Escuela Municipal de Formación Popular en Género, la propuesta con la que la Municipalidad de Formosa forma desde hace varios años a promotores comunitarios en la materia.

El primer encuentro se realizó en la ex sala de sesiones del Concejo Deliberante, en San Martín 743, y tuvo como disertante a Lilian Bistolfi, una referente de larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres formoseñas, que coordinó durante años el Instituto de Género de la Universidad Nacional de Formosa.

La exposición puso el foco en el recorrido de las mujeres en la vida política y en los desafíos que todavía persisten para ampliar su presencia en los espacios de decisión. Después llegó el turno de las preguntas y del intercambio con los asistentes, muchos de ellos vecinos y referentes barriales que se sumaron por primera vez a la escuela.

La capacitación es organizada por la Dirección de Cuestiones de Género, a cargo de María Silvia Carrizo.

No es una experiencia nueva para la ciudad.

La escuela funciona desde 2018 y, hasta la edición anterior, ya había certificado a más de 250 promotores comunitarios en género, que luego trasladan lo aprendido a sus barrios, acompañan situaciones de vulnerabilidad y fortalecen las redes de cuidado en el territorio.

El cronograma continuará todos los sábados de octubre, de 9 a 12. El 10 se trabajará sobre salud mental en adultos mayores y el 17 sobre inteligencia artificial, algoritmos y sesgos de género. El cierre será el 24, con una jornada dedicada a la promoción de la salud de la mujer, en la que se entregarán los certificados de Promotores Comunitarios en Género.

La propuesta es libre y gratuita, con cupos limitados. Las inscripciones siguen abiertas a través del 3704 200447 y del formulario de Google difundido por el municipio.







