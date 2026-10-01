Rápida intervención policial permitió controlar disturbios en la U.P.P. N° 1

• Un efectivo policial resultó con lesiones leves y no se registraron internos lesionados

Integrantes de la fuerza provincial intervinieron en un desorden generalizado protagonizado por internos alojados en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1, quienes ocasionaron destrozos y provocaron un foco ígneo sobre prendas de vestir y frazadas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 12:40 horas de este lunes, en la mencionada unidad penitenciaria ubicada sobre la avenida Alicia Moreau de Justo, del barrio San Antonio de esta ciudad.

Según las averiguaciones, se produjo un desorden generalizado protagonizado por internos, que posteriormente derivó en un foco ígneo sobre prendas de vestir y frazadas.

De inmediato, efectivos de la mencionada Unidad, con la colaboración de la Dirección General de Unidades Penitenciarias y de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 6, mediante un trabajo coordinado y profesional, lograron controlar la situación.

Asimismo, se dispuso preventivamente la intervención de personal del SIPEC, del Cuartel Central de Bomberos y del Destacamento de Desplazamiento Rápido, quienes brindaron asistencia y colaboraron en el operativo.

Al transcurrir unos minutos, la situación fue controlada y, como resultado del hecho, no se registraron internos lesionados, mientras que un efectivo policial sufrió lesiones de carácter leve.

En el lugar, policías de la Comisaría Seccional Cuarta realizaron las actuaciones procesales correspondientes, con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica, para llevar adelante las pericias y establecer las circunstancias en que se produjo el episodio.

El caso fue puesto en conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional N.º 2, Dr. Sergio Cañete, quien impartió las directivas para el procedimiento.

Asimismo, se hizo presente el Dr. Darío Rivero Guzmán, Director de Políticas Públicas Penitenciarias, quien presenció las diligencias realizadas por los efectivos actuantes.

Se informó a los familiares de las personas alojadas en la unidad que la situación se encuentra controlada y se garantiza la integridad y los derechos de todos los internos.

Las actuaciones judiciales se llevaron adelante y todo está en manos de la Justicia a fin de determinar las circunstancias del hecho.