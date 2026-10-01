Clorinda: Nueve procedimientos terminaron con aprehensiones y secuestros

• Las intervenciones se realizaron en distintos sectores de la segunda ciudad

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla Seguridad Urbana, dependiente de la Unidad Regional Tres, realizaron nueve procedimientos, en el marco de distintas causas judiciales y tareas preventivas en la segunda ciudad.

Durante las intervenciones, aprehendieron a dos mujeres y cuatro hombres por causas de amenazas, desobediencia judicial y robo.

Por otra parte, secuestraron diferentes artículos eléctricos, entre ellos un celular Samsung Galaxy, una licuadora, un rúter, adaptador universal, entre otros elementos, los cuales fueron abandonados por hombres que huyeron hacia la República del Paraguay.

Los procedimientos se concretaron en los barrios 25 de Mayo, 6 de Enero, Centro, San Luis e Itatí, además de otros puntos de la ciudad.

Los aprehendidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.