El Partido Intransigente de Catamarca repudia visita de Milei y su gabinete

Esta medida tuvo la adhesión del Partido Intransigente de otras provincias, entre ellas Formosa, presidida por el profesor Luis Recalde.

El Comunicado

Desde el Partido Intransigente de Catamarca, expresamos nuestro más enérgico repudio a la presencia en nuestra provincia del presidente Milei, su hermana Karina e integrantes del gabinete nacional.

Rechazamos la visita de quienes encabezan un gobierno que está destrozando el tejido social y económico del país.

Repudiamos la ejecución de su plan de miseria planificada que desarticula el Estado, paraliza la obra pública, ahoga a las economías regionales y arruina a la industria y las PYMEs. Este modelo castiga brutalmente a nuestros jubilados, trabajadores, personas con discapacidad, pacientes sin medicación y a miles de familias sumergidas en la pobreza y los tarifazos.

Denunciamos firmemente que este proyecto de hambre no cierra sin violencia institucional y una represión sistemática para acallar la protesta social.

Paralelamente, el gobierno somete a la Nación al interés extranjero: entrega nuestros recursos naturales y soberanía a megacorporaciones multinacionales e hipoteca el futuro de generaciones de argentinos mediante un endeudamiento feroz e ilegítimo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Frente a la entrega, la violencia y la destrucción sistemática del país, el Partido Intransigente de Catamarca reafirma su compromiso con la defensa irrestricta de la soberanía nacional, la justicia social y los derechos sociales.

Mesa Directiva Provincial

PARTIDO INTRANSIGENTE – CATAMARCA