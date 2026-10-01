Pérsida Velázquez, enfermera universitaria egresada de la UPLaB: “Este logro es gracias a la equidad que impulsa el Modelo Formoseño”

Con 49 años, oriunda de la comunidad de Colonia La Primavera, Pérsida se convirtió en enfermera universitaria en la Universidad Provincial de Laguna Blanca.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, la flamante egresada expresó la inmensa alegría de llegar a la meta: “Estoy muy feliz de haber logrado esto. Cuando comencé como agente sanitaria en el centro de salud de La Primavera, la actual diputada provincial Cristina Mirassou, siempre me alentaban a capacitarme y seguir adelante”.

En este sentido, relató que “ante la imposibilidad de viajar a Formosa capital, la apertura de esta facultad en Laguna Blanca hizo posible este sueño”.

Asimismo, reconoció el acompañamiento clave de su familia, su esposo Francisco, sus hijos y el respaldo institucional del director del centro de salud, el doctor Julio Scalora, y de los docentes de la casa de altos estudios.

Educación pública y equidad territorial

Velázquez señaló que “esta facultad fue una gran bendición y una oportunidad muy grande para seguir creciendo profesionalmente gracias al Modelo Formoseño que impulsa nuestro gobernador Gildo Insfrán, el cual garantiza la equidad”.

“Estoy muy agradecida al Gobierno de la provincia por esta oportunidad”, enfatizó y destacó que “es de gran bendición que nuestra comunidad La Primavera tenga cerca una facultad donde se pueda estudiar”.

Consultada sobre el significado de representar a su comunidad, afirmó con orgullo: “Para mí es un orgullo como originaria demostrar que se puede estudiar y crecer profesionalmente. Está en uno el querer saber más, aprender y contagiar a los jóvenes de los colegios para que sigan adelante y aprovechen nuestra facultad”.

Finalmente, tras dedicar este importante paso a Dios, a su familia y a quienes la apoyaron en el camino, concluyó expresando que “siempre van a haber pruebas y dificultades, como cuando íbamos a clases con lluvia, pero el secreto es perseverar y nunca dejar de estudiar”.



