Más de dos mil personas vistieron de rosa la Costanera en una nueva edición de la Maratón contra el Cáncer de Mama

Bajo el lema “La lucha que nos une”, la tradicional “Maratón Rosa” organizada por la Fundación Abriendo Surcos colmó el paseo ribereño de familias, deportistas y emprendedores.

En el marco de la Campaña de Concientización para la Prevención del Cáncer de Mama, la Costanera de la ciudad de Formosa se vistió de rosa este sábado 10 para albergar una multitudinaria edición de la Maratón Rosa “La lucha que nos une”, impulsada por la Fundación Abriendo Surcos. La convocatoria superó holgadamente las expectativas iniciales, registrando más de 2300 inscriptos que se sumaron a correr, caminar y visibilizar la importancia de la prevención y la detección precoz de esta enfermedad.

La presidenta de la Fundación Abriendo Surcos, Paola Casco, expresó su profunda satisfacción por el masivo acompañamiento de la comunidad: “Superamos los 2000 inscriptos ampliamente. Al llegar y ver a tantas familias reunidas, a los deportistas que vienen a buscar podio y a quienes se acercan a caminar, nos llena de orgullo”.

Subrayó que “lo que más buscamos es visibilizar la campaña de prevención, y año a año superamos las metas gracias a un Gobierno provincial que nos acompaña y a un pueblo formoseño profundamente solidario”.

Asimismo, Casco resaltó el trabajo articulado, ya que “acá se ve la integración real de instituciones del Gobierno de Formosa, empresas privadas de la salud que nos apoyan con donaciones y emprendedores locales que encuentran un espacio para comercializar sus productos”.

Por último, anticipó que “este domingo continuaremos con el bingo solidario, donde todo lo recaudado será destinado a entidades vinculadas a la lucha contra el cáncer de mama”, precisó.

En esa misma línea, la diputada provincial Inés Lotto, también referente de la fundación, destacó que “hace 13 años venimos haciendo esta maratón y cada año se suma más gente”.

Además, remarcó que “para desarrollar la competencia tenemos un equipo gigantesco de jóvenes que aporta su impronta e innovación para que la sociedad participe, ya sea compitiendo o simplemente diciendo presente por esta causa tan justa”.

Prevención sanitaria y alta complejidad al servicio del pueblo

La jornada contó con un fuerte despliegue sanitario en el predio. A través del camión mamógrafo sanitario móvil del Ministerio de Desarrollo Humano, se realizaron mamografías gratuitas en el acto para mujeres de entre 40 y 70 años sin necesidad de orden médica, al tiempo que el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Néstor Kirchner”, estuvo presente con su equipo de profesionales.

En ese sentido, la gerente de Gestión Integral del Centro de Medicina Nuclear, Vanessa Zurko, detalló que “desde el año 2022 que inauguramos, nos sumamos a esta campaña con un equipo de 50 profesionales, entre oncólogos, técnicos en mamografía, psicólogos y nutricionistas, realizando actividades didácticas para educar a la población”.

“Mediante dinámicas interactivas informamos qué es una mamografía, a partir de qué edad realizarla y recordamos que en toda la provincia existen instituciones preparadas para los chequeos previos”, indicó.

A su vez, recordó que “Formosa cuenta con infraestructura de altísima complejidad para garantizar el tratamiento oportuno de la enfermedad”.

Y concluyó valorando que “estamos muy contentos porque año a año vemos una mayor conciencia ciudadana en el cuidado de la salud”.







