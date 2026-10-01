Culminaron con éxito las 38° Olimpiadas Nacionales Interloterías con sede en Formosa

Organizadas por el Instituto de Asistencia Social (IAS), la cita deportiva reunió a 187 atletas representantes de 11 provincias argentinas.

Luego de tres intensas jornadas de competencia e integración deportiva en la ciudad de Formosa, este sábado 10 concluyeron con rotundo éxito las “XXXVIII Olimpiadas Nacionales Interloterías AEJO 2026”. El certamen volvió a realizarse en suelo formoseño tras 12 años, producto de la decisión de la junta directiva de la Asociación de Empleados de Juegos Oficiales (AEJO) y de una profunda tarea organizativa desplegada por el Instituto de Asistencia Social.

Al respecto, el administrador general del IAS, Edgar Pérez, en diálogo con AGENFOR hizo saber que “el balance es muy bueno y sumamente positivo desde donde se lo quiera analizar”.

Expresó que “ha sido una alegría recibir a los compañeros de 11 provincias, muchos de los cuales visitaban Formosa por primera vez, quienes disfrutaron de tres días de intensa competencia en cinco disciplinas”.

Asimismo, Pérez enfatizó en que “con el trabajo de los compañeros del IAS buscamos ser excelentes anfitriones y hemos cumplido plenamente ese objetivo” y relató que “hablando con las distintas delegaciones todos destacaron el trato cordial y la calidez del pueblo formoseño, demostrando cómo en una provincia conducida por el Justicialismo se mantiene encendida la llama de la solidaridad, el encuentro, el compañerismo y la defensa de las políticas de Estado”.

El valor social del juego oficial y del servidor público

En ese orden de ideas, el titular del IAS ponderó el rol esencial que cumplen los trabajadores del juego oficial en sus respectivas jurisdicciones y marcó el contraste con el contexto político nacional.

“Somos servidores públicos que en cada provincia defendemos el juego oficial. Nuestra función no se limita solo a pagar premios, sino que abarca un trabajo con profundo sentido social que nos acerca y reconcilia diariamente con la comunidad”, afirmó.

Y resaltó que “el hecho de que 187 atletas hayan participado activamente habla del compromiso de todos los trabajadores”.

Para finalizar, la delegación compartió un almuerzo de camaradería y entrega de premios agasajado por el Gobierno de la provincia de Formosa.

En este marco, Pérez resaltó al concluir que “pese a todos los intentos del Gobierno nacional por destruir estos espacios, el Estado argentino debe seguir teniendo loterías fuertes con trabajadores comprometidos en defender su fuente laboral, utilizando siempre al deporte como una herramienta fundamental de integración”.







