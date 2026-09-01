Para familias de Héroes, el 5 de octubre “representa una mezcla de orgullo, tristeza y nostalgia”

A 51 años del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, sobrevivientes y familiares de los caídos recordaron la gesta heroica de 1975.

En el marco de un nuevo aniversario del 5 de octubre de 1975, Formosa volvió a rendir homenaje a los defensores que entregaron su vida en cumplimiento del deber durante el intento de copamiento al Regimiento de Infantería de Monte 29.

En este contexto, al participar del acto conmemorativo realizado este lunes 5 en la Plaza de Armas de la Victoria del RIMte 29, el coronel retirado del Ejército Argentino, Jorge Ramón Cáceres, rememoró aquella jornada en la que se desempeñaba como oficial de servicio del regimiento en su primer destino militar.

“Fue un combate muy cruento en el que fuimos atacados por sorpresa. Gracias a la firme reacción de la guardia no pudieron cumplir con su objetivo de robar el armamento”, señaló.

Cáceres recordó con profundo pesar a los “10 soldados conscriptos, al suboficial de la radioestación y al subteniente Ricardo Massaferro, mi compañero de promoción”.

Y expresó que por esto “vine a rendir tributo a mis camaradas que murieron defendiendo la Patria y la bandera”, pero “como cristiano también es obligación rezar por los que murieron en el otro frente, todos jóvenes, de la misma edad”, añadió.

El orgullo de la familia Luna

Por su parte, Miguel Ángel Luna, hermano del emblemático soldado Hermindo Luna, subrayó que “esta fecha representa para nosotros una mezcla de orgullo, tristeza y nostalgia. Ya quedan pocos en la familia, mis padres y la mayoría de mis hermanos ya partieron, pero el recuerdo de Hermindo sigue intacto”, relató.

Asimismo, al evocar la histórica frase “aquí no se rinde nadie”, con la que su hermano enfrentó a los atacantes, Miguel Ángel afirmó que “para nosotros es un enorme orgullo que toda Formosa recuerde sus palabras”, y sostuvo que “siempre fue una persona aguerrida y valiente. Esa respuesta le brotó del corazón en defensa del regimiento, de la bandera y de la Patria”.







