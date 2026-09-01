Finalizó el primer ciclo del espacio “Acompañando la Crianza”

Desde octubre se sumará un encuentro especialmente dirigido a la crianza de las infancias.

Con la participación de las embarazadas y sus acompañantes, el Hospital de día 2 de Abril “Dr. Adolfo Lippman” dio cierre al primer ciclo del espacio “Acompañando la Crianza”, habilitado desde septiembre de este año con el objetivo de brindar información y herramientas útiles para la gestación y para el crecimiento de las infancias durante los primeros tres años de vida.

El último encuentro de este primer módulo estuvo a cargo de profesionales de los servicios de obstetricia y pediatría que entre los temas abordaron: trabajo de parto y parto, y cuidados del recién nacido. En el cierre se entregaron obsequios a las participantes.

Al respecto, la directora del efector sanitario, doctora Lorena Díaz, comentó que, en esta oportunidad, culminó el primer módulo “del curso PIM que veníamos desarrollando los viernes y dentro de unos días va comenzar el segundo módulo, pero vamos a agregar un día que estará destinado especialmente a la crianza de las niñas y niños, además de la jornada de encuentro con las embarazadas”.

Acerca de ello, recordó que “Acompañando la crianza” es una propuesta “totalmente gratuita” que ofrece el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano “y en este caso, nuestro Hospital de día y que integra todo lo que podemos aportar a la embarazada para que pueda llevar adelante una gestación saludable y cuidada, más lo que se denomina el Plan 1000 días que abarca el crecimiento de las infancias desde el momento del nacimiento hasta los tres años de vida”.

Al referirse a los encuentros dirigidos al cuidado de las niñas y niños, detalló que “se darán desde el mes de octubre, los días miércoles y como dijimos, están invitadas a participar las madres que tienen bebés y niños hasta los tres años. Aquí, también pueden concurrir con un acompañante que ellas elijan, que puede ser el padre, abuela, amiga o quien deseé”.

Asimismo, dio a conocer que esas charlas contarán con la participación de profesionales de los servicios de pediatría, odontología y nutrición que tendrán a su cargo la organización, programación y desarrollo de los encuentros.

Díaz, mencionó que la agenda tanto del curso PIM, como de los talleres para las infancias, incluye temáticas muy variadas, como, por ejemplo, salud bucal, cambios durante el embarazo, lactancia materna, vacunación, depresión posparto, puericultura y cuidados durante los primeros meses de vida. También alimentación durante el embarazo, lactancia e incorporación de alimentos a partir del sexto mes de vida de los bebés, entre otros.

Para finalizar, destacó el trabajo interdisciplinario e integral que lleva adelante el equipo de salud que participa de esta iniciativa que “nos permite enseñar, informar y acompañar no sólo a las madres, sino a las familias, y ofrecerles un lugar en el que encuentren apoyo y contención, donde puedan consultar y recurrir ante cualquier duda e inquietud que tengan”.



