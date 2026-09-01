Por Hugo García, diputado provincial por el Partido Justicialista (PJ).

“Otra vez Gildo Insfrán”. La frase se repite, con pocas variantes, cada vez que algún medio o periodista porteño necesita ensuciar a alguien para tapar el desastre nacional de Javier Milei o atacar el peronismo.

La crítica que sigue tiene una característica común, con independencia del medio o periodista que lo haga: se basan pura y exclusivamente en el prejuicio, el desconocimiento y su única intención es realizar una operación mediática y política.

Pero sería un error pensar que su objetivo es desgastar la imagen del gobernador en Formosa. No lo es, y quienes desde las luces del puerto realizan la maniobra lo saben mejor que nadie, porque como dice el gobernador Gildo Insfrán “acá no votan los porteños, votan los formoseños”.

Lo que se busca es golpear a una figura central del peronismo nacional. Al dirigente que fue artífice de la unidad que nos dio la victoria en 2019, y que hoy —cuando parece muy difícil ordenar al campo nacional y popular—, con la autoridad que le dan sus resultados, es uno de los hombres más importantes del peronismo para construir una alternativa capaz de recuperar la Presidencia en 2027. Por eso el ataque es sistemático. No es contra un gobernador del Norte Grande: es contra lo que ese gobernador representa y contra lo que puede ayudar a construir.

Pero de la forma que los medios porteños ejecutan esa operación, nos insultan a todos. Es un constante vilipendio hacia un pueblo que forjó su destino a pesar de las adversidades. Y esa canallada, que viene de gente que nunca recorrió la provincia, lastimosamente a veces cuenta con la complicidad de opositores locales a quienes no les importa insultar a los formoseños, con tal de salir en la TV nacional y que sus jefes porteños los miren.

En Formosa, también decimos “otra vez Gildo”. Pero acá significa otra cosa.

Lo dijimos el viernes 2 en Laguna Blanca, cuando 80 familias recibieron la llave de su casa propia de la mano del doctor Gildo Insfrán. Son casas que habían quedado paralizadas cuando el Gobierno nacional desarmó la política de vivienda y que se terminaron con fondos del Tesoro Provincial.

Lo dijimos cuando el doctor Gildo Insfrán inauguró siete obras educativas en las colonias San Pablo, San Isidro y Puesto Ramona, cuando inauguró el edificio del Anexo de la EPES N° 62 en Banco Payaguá, o cuando inauguró el centro de salud de San Hilario, completando 257 establecimientos sanitarios en su gestión.

Lo decimos cuando los comedores escolares siguen funcionando, incluso en verano, a pesar del recorte nacional. O cuando en cada hospital y centro de salud de la provincia se siguen entregando medicamentos a cada persona que lo necesite. Lo decimos cuando el gobernador Insfrán decidió que Formosa pague con fondos propios el FONID y conectividad, que el Presidente también decidió eliminar.

Lo decimos con orgullo, cuando los niños de nuestras escuelas sacan los mejores resultados en las Pruebas Aprender, o cuando defendemos el sistema de salud pública de Formosa, el mejor de la Argentina sin dudas. Porque Formosa es el único lugar donde quien está internado en un privado pide traslado al sector público.

¿Cuántos gobernadores pueden mostrar esa gestión en este contexto nacional? ¿Cuántos de los que se presentan desde Buenos Aires como modelo de gestión terminaron con plata propia las obras que Nación dejó tiradas? ¿Cuántos gobernadores pueden continuar todas sus políticas públicas en beneficio del pueblo, con superávit genuino y desendeudados? ¿Cuántos pueden hacerse cargo de los jubilados que Milei abandonó, brindando en nuestro sistema la cobertura de salud que el PAMI les quitó?

¿Cuántos pueden decir con la dignidad de Gildo Insfrán que no van a arrodillarse ante nadie, solo ante Dios?

Cuando en Formosa decimos “otra vez Gildo”, hay una familia que accede a su casa propia, un pueblo que tiene su centro de salud nuevo, una comunidad que celebra más escuelas.

En Buenos Aires podrán seguir con sus operaciones, pero todas terminarán en el Bermejo. Porque para los formoseños “Otra vez Gildo” siempre será una noticia que nos llene de alegría y felicidad.



